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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Бордо
ПСЖ - Бордо: обзор матча 10 апреля 2010
ПСЖ
10.04.2010, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 32 тур
3 : 1
Завершен
Бордо
34'
С. Арман
74'
М. Эрдинг
87'
Г. Оаро
79'
Л. Сане
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Бордо
Замена
️️️️
Г. Оаро
ГОЛ! 3:1!
Г. Оаро
Желтая карточка
Л. Сане
ГОЛ! 2:1!
Л. Сане
Пас отдал
Вендел
Замена
Д. Белльон
️️️️
М. Шамах
Замена
М. Кежман
️️️️
Л. Жюли
ГОЛ! 2:0!
М. Эрдинг
Замена
Жуссие
️️️️
Й. Гуркюфф
Желтая карточка
М. Сиани
Желтая карточка
К. Макелеле
ГОЛ! 1:0!
С. Арман
Замена
А. Кейта
️️️️
Й. Гуффран
Красная карточка
У. Раме
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
30
Апула Эдель
ВР
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
22
Сильвен Арман
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
0
Клод Макелеле
(К)
ЛП
29
Стефан Сессеньон
ЦП
23
Грандди Н'Гойи
ЦП
0
Людовик Жюли
ПП
99
Гийом Оаро
ЦФ
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Бордо
16
Ульрих Раме
(К)
ВР
13
Микаэль Сиани
ЛЗ
27
Марк Планюс
ЦЗ
21
Матье Шальме
ЦЗ
14
Бенуа Тремулинас
ПЗ
8
Йоанн Гуркюфф
ЛП
17
Вендел
ЦП
18
Ярослав Плашил
ЦП
22
Людовик Сане
ПП
27
Маруан Шамах
ЦФ
94
Йоан Гуффран
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
ПСЖ
16
Вилли Гронден
ВР
13
Самми Траоре
ЦЗ
2
Сеара
ПЗ
8
Клеман Шантом
ЦП
13
Юнус Санкаре
ЦП
99
Матея Кежман
ЦФ
Бордо
8
Абдулайе Кейта
ВР
0
Франк Жюрьетти
ЛЗ
21
Энрике
ЦЗ
7
Абду Траоре
ЦП
20
Жуссие
ЦП
79
Фернандо Кавенаги
ЦФ
11
Давид Белльон
ЦФ
4-4-2
30
Эдель
12
Сахо
6
Камара
22
Арман
13
Жалле
0
Макелеле
29
Сессеньон
23
Н'Гойи
0
Жюли
9
Эрдинг
99
Оаро
4-4-2
16
Раме
14
Тремулинас
27
Планюс
21
Шальме
13
Сиани
22
Сане
17
Вендел
18
Плашил
8
Гуркюфф
94
Гуффран
27
Шамах
0
Жюли
99
Кежман
99
Кежман
0
Жюли
94
Гуффран
8
Кейта
8
Кейта
94
Гуффран
8
Гуркюфф
20
Жуссие
20
Жуссие
8
Гуркюфф
27
Шамах
11
Белльон
11
Белльон
27
Шамах
Остались в запасе
ПСЖ
Бордо
16
Вилли Гронден
ВР
13
Самми Траоре
ЦЗ
2
Сеара
ПЗ
8
Клеман Шантом
ЦП
13
Юнус Санкаре
ЦП
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
0
Франк Жюрьетти
ЛЗ
21
Энрике
ЦЗ
7
Абду Траоре
ЦП
79
Фернандо Кавенаги
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Остались в запасе
16
Вилли Гронден
ВР
13
Самми Траоре
ЦЗ
2
Сеара
ПЗ
8
Клеман Шантом
ЦП
13
Юнус Санкаре
ЦП
Остались в запасе
0
Франк Жюрьетти
ЛЗ
21
Энрике
ЦЗ
7
Абду Траоре
ЦП
79
Фернандо Кавенаги
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Главный тренер
Лоран Блан
Статистика матча ПСЖ - Бордо
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Главный судья:
Александре Кастро
(Лион)
Стадион:
Парк де Пренс
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 22:55 (прямая)
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