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Расписание матчей
Люксембург - Азербайджан
Люксембург - Азербайджан: обзор матча 17 ноября 2020
Люксембург
17.11.2020, вторник, 22:45
, группа C1, 6 тур
0 : 0
Завершен
Азербайджан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Люксембург - Азербайджан
Конец матча
90'
+2
Желтая карточка
Ш. Махаммадалиев
Замена
М. Мартинс
️️️️
Э. Муратович
90'
+1
Замена
Ф. Бонерт
️️️️
А. Скендерович
90'
+1
Желтая карточка
Э. Муратович
88'
84'
Замена
Р. Садыхов
️️️️
М. Эмрели
Замена
С. Тилль
️️️️
В. Тиль
80'
Желтая карточка
Л. Баррейро
78'
Желтая карточка
Л. Жерсон
69'
69'
Замена
В. Мустафаев
️️️️
Т. Муталимов
Замена
С. Бенси
️️️️
М. Джон Девилье
67'
47'
Желтая карточка
А. Сейдиев
Второй тайм
Пенальти не реализован!
Д. Синани
45'
+2
43'
Замена
Ш. Алиев
️️️️
Б. Гусейнов
Желтая карточка
Э. Махмутович
31'
22'
Желтая карточка
А. Салахли
Первый тайм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люксембург
12
Ральф Шон
ВР
7
Алдин Скендерович
ЦЗ
3
Энес Махмутович
ЦЗ
17
Мика Пинту
ЦЗ
16
Леандро Баррейро
ЦП
18
Лоран Янс
ЦП
11
Венсан Тиль
ЦП
7
Ларс Жерсон
ЦП
10
Данель Синани
ЦП
21
Маурис Джон Девилье
ЦФ
11
Эдвин Муратович
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
Азербайджан
12
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
3
Азер Салахли
ЛЗ
14
Эльвин Бадалов
ЛЗ
2
Амин Сейдиев
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
2
Гара Гараев
ОП
20
Исмаил Иббрахимли
ЦП
5
Антон Кривоцюк
ЦФ
19
Теллур Муталимов
ЦФ
10
Махир Эмрели
ЦФ
11
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Люксембург
16
Тим Кипс
ВР
22
Марвин Мартинс
ЦЗ
10
Тимоте Рупиль
ЦП
19
Матиас Олесен
ЦП
21
Себастьен Тилль
ЦП
4
Флориан Бонерт
ЦФ
11
Стефано Бенси
ЦФ
Азербайджан
1
Эмиль Балаев
ВР
2
Шахрияр Алиев
ЦЗ
6
Вугар Мустафаев
ЦП
21
Рагим Садыхов
ЦП
7
Джошгун Диниев
ЦП
16
Эльвин Джамалов
ЦП
22
Муса Гурбанлы
ЦФ
3-5-2
12
Шон
7
Скендерович
3
Махмутович
17
Пинту
18
Янс
11
Тиль
7
Жерсон
10
Синани
16
Баррейро
11
Муратович
21
Девилье
4-1-1-4
12
Махаммадалиев
3
Салахли
2
Сейдиев
15
Гусейнов
14
Бадалов
2
Гараев
20
Иббрахимли
11
Шейдаев
10
Эмрели
19
Муталимов
5
Кривоцюк
11
Муратович
22
Мартинс
22
Мартинс
11
Муратович
11
Тиль
21
Тилль
21
Тилль
11
Тиль
7
Скендерович
4
Бонерт
4
Бонерт
7
Скендерович
21
Девилье
11
Бенси
11
Бенси
21
Девилье
19
Муталимов
6
Мустафаев
6
Мустафаев
19
Муталимов
10
Эмрели
21
Садыхов
21
Садыхов
10
Эмрели
15
Гусейнов
2
Алиев
2
Алиев
15
Гусейнов
Остались в запасе
Люксембург
Азербайджан
10
Тимоте Рупиль
ЦП
19
Матиас Олесен
ЦП
16
Тим Кипс
ВР
Главный тренер
Люк Хольц
1
Эмиль Балаев
ВР
7
Джошгун Диниев
ЦП
16
Эльвин Джамалов
ЦП
22
Муса Гурбанлы
ЦФ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Остались в запасе
10
Тимоте Рупиль
ЦП
19
Матиас Олесен
ЦП
16
Тим Кипс
ВР
Остались в запасе
1
Эмиль Балаев
ВР
7
Джошгун Диниев
ЦП
16
Эльвин Джамалов
ЦП
22
Муса Гурбанлы
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Статистика матча Люксембург - Азербайджан
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Люксембург
Лига наций, 5 тур
Люксембург
- : -
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Люксембург
0 : 3
29.09.2026
Исландия
Лига наций, 1 тур
Болгария
1 : 2
26.09.2026
Люксембург
Товарищеские матчи. Сборные
Албания
0 : 1
06.06.2026
Люксембург
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
- : -
13.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Азербайджан
1 : 0
23.09.2026
Таджикистан
Товарищеские матчи. Сборные
Азербайджан
2 : 1
09.06.2026
Сан-Марино
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
Жози Бартель
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