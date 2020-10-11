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Расписание матчей
Лига наций
Ирландия - Уэльс
Ирландия - Уэльс: обзор матча 11 октября 2020
Ирландия
11.10.2020, воскресенье, 16:00
Лига наций, группа B4, 3 тур
0 : 0
Завершен
Уэльс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ирландия - Уэльс
Замена
Д. Каллен
️️️️
Д. Моламби
90'
Вторая желтая
Д. МакКлин
84'
83'
Желтая карточка
Д. Моррел
Желтая карточка
Д. МакКлин
79'
77'
Замена
Д. Брукс
️️️️
Д. Джеймс
Замена
Ш. Магуайр
️️️️
Ш. Лонг
74'
Замена
Д. Хорган
️️️️
Р. Брэди
73'
67'
Замена
Н. Уильямс
️️️️
Х. Уилсон
67'
Замена
Д. Левитт
️️️️
М. Смит
Желтая карточка
С. Кристи
30'
Замена
С. Кристи
️️️️
К. Лонг
25'
21'
Желтая карточка
К. Мур
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ирландия
23
Даррен Рэндольф
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
21
Кевин Лонг
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
4
Шейн Даффи
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
6
Джейсон Моламби
ЦП
11
Джеймс МакКлин
ЦП
13
Джеффри Хендрик
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
9
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Стивен Кенни
Уэльс
1
Уэйн Хеннесси
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
16
Джо Моррел
ЛЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
5
Итан Ампаду
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
10
Аарон Рэмзи
ЦП
26
Мэтт Смит
ЦП
8
Харри Уилсон
ПВ
20
Даниэль Джеймс
ПВ
13
Киффер Мур
ЦФ
Главный тренер
Райан Гиггз
Ирландия
23
Марк Траверс
ВР
1
Куивин Келлехер
ВР
15
Сайрус Кристи
ЦЗ
21
Джек Бирн
ЦП
6
Джош Каллен
ЦП
12
Дэрил Хорган
ЦП
19
Шон Магуайр
ЦФ
Уэльс
21
Адам Дэвис
ВР
12
Дэнни Уорд
ВР
5
Бен Кабанго
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
23
Дилан Левитт
ЦП
23
Уилл Волкс
ЦП
18
Джонатан Уильямс
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
17
Рабби Матондо
ПВ
9
Тайлер Робертс
ЦФ
4-5-1
23
Рэндольф
3
Стивенс
2
Доэрти
4
Даффи
21
Лонг
11
Брэди
11
МакКлин
13
Хендрик
14
Хурихейн
6
Моламби
9
Лонг
3-2-2-2-1
1
Хеннесси
4
Дэвис
6
Родон
5
Ампаду
14
Робертс
16
Моррел
10
Рэмзи
26
Смит
20
Джеймс
8
Уилсон
13
Мур
21
Лонг
15
Кристи
15
Кристи
21
Лонг
6
Моламби
6
Каллен
6
Каллен
6
Моламби
11
Брэди
12
Хорган
12
Хорган
11
Брэди
9
Лонг
19
Магуайр
19
Магуайр
9
Лонг
20
Джеймс
7
Брукс
7
Брукс
20
Джеймс
8
Уилсон
3
Уильямс
3
Уильямс
8
Уилсон
26
Смит
23
Левитт
23
Левитт
26
Смит
Остались в запасе
Ирландия
Уэльс
23
Марк Траверс
ВР
1
Куивин Келлехер
ВР
21
Джек Бирн
ЦП
Главный тренер
Стивен Кенни
17
Рабби Матондо
ПВ
21
Адам Дэвис
ВР
12
Дэнни Уорд
ВР
5
Бен Кабанго
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
23
Уилл Волкс
ЦП
18
Джонатан Уильямс
ЦП
9
Тайлер Робертс
ЦФ
Главный тренер
Райан Гиггз
Остались в запасе
23
Марк Траверс
ВР
1
Куивин Келлехер
ВР
21
Джек Бирн
ЦП
Остались в запасе
17
Рабби Матондо
ПВ
21
Адам Дэвис
ВР
12
Дэнни Уорд
ВР
5
Бен Кабанго
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
23
Уилл Волкс
ЦП
18
Джонатан Уильямс
ЦП
9
Тайлер Робертс
ЦФ
Главный тренер
Стивен Кенни
Главный тренер
Райан Гиггз
Статистика матча Ирландия - Уэльс
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ирландия
Лига наций, 6 тур
Ирландия
3 : 0
17.11.2026
Косово
Лига наций, 5 тур
Австрия
1 : 0
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Уэльс
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Информация о матче
Главный судья:
Анастасиос Сидиропулос
Стадион:
Авива-Стэдиум
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