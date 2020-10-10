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Расписание матчей
Черногория - Азербайджан
Черногория - Азербайджан: обзор матча 10 октября 2020
Черногория
10.10.2020, суббота, 16:00
, группа C1, 3 тур
2 : 0
Завершен
Азербайджан
9'
С. Йоветич
72'
И. Иванович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Черногория - Азербайджан
Конец матча
90'
+6
Желтая карточка
Д. Диниев
Замена
М. Раичкович
️️️️
Н. Вукчевич
81'
Замена
Б. Янкович
️️️️
С. Йоветич
81'
80'
Замена
М. Аббасов
️️️️
Н. Алескеров
ГОЛ! 2:0!
И. Иванович
72'
Замена
И. Иванович
️️️️
А. Болевич
71'
Замена
Ф. Бечирай
️️️️
Д. Исламович
71'
64'
Желтая карточка
Н. Алескеров
Желтая карточка
А. Болевич
63'
Замена
Н. Косович
️️️️
М. Бакич
63'
Желтая карточка
М. Бакич
62'
61'
Замена
Р. Гаджиев
️️️️
Р. Садыхов
60'
Замена
Р. Шейдаев
️️️️
А. Горбани
60'
Замена
Д. Диниев
️️️️
Г. Гараев
46'
Замена
А. Салахли
️️️️
М. Медведев
Второй тайм
41'
Желтая карточка
Б. Гусейнов
ГОЛ! 1:0!
С. Йоветич
Пас отдал
С. Хакшабанович
9'
Первый тайм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черногория
1
Милан Миятович
ВР
2
Момчило Распопович
ЦЗ
3
Ристо Радунович
ЦЗ
22
Марко Симич
ЦЗ
5
Игор Вуячич
ЦЗ
24
Сеад Хакшабанович
ЛВ
4
Никола Вукчевич
ОП
18
Марко Бакич
ЦП
21
Александар Болевич
ЦФ
22
Дино Исламович
ЦФ
10
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Фарук Хаджибегич
Азербайджан
1
Эмиль Балаев
ВР
15
Аббас Гусейнов
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
18
Максим Медведев
ЦЗ
4
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
2
Гара Гараев
ОП
21
Рагим Садыхов
ЦП
16
Эльвин Джамалов
ЦП
9
Али Горбани
ЦФ
9
Намик Алескеров
ЦФ
5
Антон Кривоцюк
ЦФ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Черногория
12
Даниэль Петкович
ВР
3
Дарко Булатович
ЦЗ
20
Александар Шофранац
ЦЗ
8
Дени Гочко
ОП
19
Милош Раичкович
ЦП
21
Бранислав Янкович
ЦП
8
Марко Янкович
ЦП
21
Небойса Косович
ЦП
23
Игор Иванович
ПВ
4
Марко Вукчевич
ЦФ
11
Фатош Бечирай
ЦФ
Азербайджан
12
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
14
Эльвин Бадалов
ЛЗ
3
Азер Салахли
ЛЗ
2
Амин Сейдиев
ЦЗ
7
Араз Абдуллаев
ЦП
20
Исмаил Иббрахимли
ЦП
7
Джошгун Диниев
ЦП
17
Рахман Гаджиев
АП
22
Мирабдулла Аббасов
ЦФ
11
Рамиль Шейдаев
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Миятович
2
Распопович
22
Симич
5
Вуячич
3
Радунович
4
Вукчевич
18
Бакич
24
Хакшабанович
10
Йоветич
22
Исламович
21
Болевич
4-1-2-3
1
Балаев
15
Гусейнов
18
Медведев
4
Мустафазаде
15
Гусейнов
2
Гараев
21
Садыхов
16
Джамалов
5
Кривоцюк
9
Алескеров
9
Горбани
21
Болевич
23
Иванович
23
Иванович
21
Болевич
4
Вукчевич
19
Раичкович
19
Раичкович
4
Вукчевич
10
Йоветич
21
Янкович
21
Янкович
10
Йоветич
18
Бакич
21
Косович
21
Косович
18
Бакич
22
Исламович
11
Бечирай
11
Бечирай
22
Исламович
18
Медведев
3
Салахли
3
Салахли
18
Медведев
21
Садыхов
17
Гаджиев
17
Гаджиев
21
Садыхов
9
Алескеров
22
Аббасов
22
Аббасов
9
Алескеров
2
Гараев
7
Диниев
7
Диниев
2
Гараев
9
Горбани
11
Шейдаев
11
Шейдаев
9
Горбани
Остались в запасе
Черногория
Азербайджан
4
Марко Вукчевич
ЦФ
8
Дени Гочко
ОП
3
Дарко Булатович
ЦЗ
12
Даниэль Петкович
ВР
20
Александар Шофранац
ЦЗ
8
Марко Янкович
ЦП
Главный тренер
Фарук Хаджибегич
14
Эльвин Бадалов
ЛЗ
2
Амин Сейдиев
ЦЗ
12
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
7
Араз Абдуллаев
ЦП
20
Исмаил Иббрахимли
ЦП
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Остались в запасе
4
Марко Вукчевич
ЦФ
8
Дени Гочко
ОП
3
Дарко Булатович
ЦЗ
12
Даниэль Петкович
ВР
20
Александар Шофранац
ЦЗ
8
Марко Янкович
ЦП
Остались в запасе
14
Эльвин Бадалов
ЛЗ
2
Амин Сейдиев
ЦЗ
12
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
7
Араз Абдуллаев
ЦП
20
Исмаил Иббрахимли
ЦП
Главный тренер
Фарук Хаджибегич
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Статистика матча Черногория - Азербайджан
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Черногория
Лига наций, 5 тур
Черногория
- : -
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Лига наций, 1 тур
Черногория
2 : 1
25.09.2026
Кипр
Товарищеские матчи. Сборные
Словакия
2 : 2
05.06.2026
Черногория
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
- : -
13.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Азербайджан
1 : 0
23.09.2026
Таджикистан
Товарищеские матчи. Сборные
Азербайджан
2 : 1
09.06.2026
Сан-Марино
Информация о матче
Главный судья:
Рикардо де Бургос Бенгоэчеа
(Бильбао)
Стадион:
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