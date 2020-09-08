Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
ЦСКА - Спартак
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Люксембург - Черногория
Люксембург - Черногория: обзор матча 08 сентября 2020
Люксембург
08.09.2020, вторник, 21:45
, группа C1, 2 тур
0 : 1
Завершен
Черногория
90+3'
Ф. Бечирай (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Люксембург - Черногория
Конец матча
90'
+3
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ф. Бечирай
87'
Желтая карточка
С. Савич
Вторая желтая
К. Мартинс
85'
Желтая карточка
В. Селимович
80'
75'
Замена
Ф. Бечирай
️️️️
Д. Исламович
71'
Замена
М. Янкович
️️️️
А. Болевич
62'
Замена
М. Бакич
️️️️
С. Йоветич
60'
Желтая карточка
М. Распопович
Второй тайм
Желтая карточка
Д. Карлсон
36'
Желтая карточка
В. Тиль
23'
Желтая карточка
К. Мартинс
1'
Первый тайм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люксембург
1
Антони Морис
ВР
13
Дирк Карлсон
ЦЗ
5
Вахид Селимович
ЦЗ
8
Кристофер Мартинс
ОП
7
Ларс Жерсон
ЦП
18
Лоран Янс
ЦП
10
Данель Синани
ЦП
21
Оливье Тилль
ЦП
11
Венсан Тиль
ЦП
16
Леандро Баррейро
ЦП
10
Жерсон Родригес
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
Черногория
1
Милан Миятович
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
2
Момчило Распопович
ЦЗ
5
Игор Вуячич
ЦЗ
23
Адам Марушич
ПЗ
24
Сеад Хакшабанович
ЛВ
4
Никола Вукчевич
ОП
21
Небойса Косович
ЦП
22
Дино Исламович
ЦФ
21
Александар Болевич
ЦФ
10
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Фарук Хаджибегич
Люксембург
16
Тим Кипс
ВР
12
Ральф Шон
ВР
4
Кевин Мальже
ЦЗ
22
Марвин Мартинс
ЦЗ
3
Тим Холл
ЦЗ
3
Энес Махмутович
ЦЗ
7
Алдин Скендерович
ЦЗ
11
Эдвин Муратович
ЦФ
9
Алессио Курчи
ЦФ
21
Маурис Джон Девилье
ЦФ
4
Флориан Бонерт
ЦФ
11
Стефано Бенси
ЦФ
Черногория
12
Даниэль Петкович
ВР
1
Матия Шаркич
ВР
3
Дарко Булатович
ЦЗ
20
Александар Шофранац
ЦЗ
16
Владимир Йовович
ЛВ
8
Дени Гочко
ОП
22
Вукан Савичевич
ЦП
18
Марко Бакич
ЦП
19
Александар Шчекич
ЦП
8
Марко Янкович
ЦП
11
Фатош Бечирай
ЦФ
2-1-5-1-1
1
Морис
13
Карлсон
5
Селимович
8
Мартинс
10
Синани
21
Тилль
11
Тиль
16
Баррейро
18
Янс
7
Жерсон
10
Родригес
4-1-1-1-3
1
Миятович
23
Марушич
2
Распопович
5
Вуячич
15
Савич
4
Вукчевич
21
Косович
24
Хакшабанович
10
Йоветич
21
Болевич
22
Исламович
10
Йоветич
18
Бакич
18
Бакич
10
Йоветич
21
Болевич
8
Янкович
8
Янкович
21
Болевич
22
Исламович
11
Бечирай
11
Бечирай
22
Исламович
Остались в запасе
Люксембург
Черногория
11
Эдвин Муратович
ЦФ
9
Алессио Курчи
ЦФ
16
Тим Кипс
ВР
12
Ральф Шон
ВР
4
Кевин Мальже
ЦЗ
22
Марвин Мартинс
ЦЗ
3
Тим Холл
ЦЗ
3
Энес Махмутович
ЦЗ
7
Алдин Скендерович
ЦЗ
21
Маурис Джон Девилье
ЦФ
4
Флориан Бонерт
ЦФ
11
Стефано Бенси
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
8
Дени Гочко
ОП
22
Вукан Савичевич
ЦП
3
Дарко Булатович
ЦЗ
16
Владимир Йовович
ЛВ
12
Даниэль Петкович
ВР
1
Матия Шаркич
ВР
20
Александар Шофранац
ЦЗ
19
Александар Шчекич
ЦП
Главный тренер
Фарук Хаджибегич
Остались в запасе
11
Эдвин Муратович
ЦФ
9
Алессио Курчи
ЦФ
16
Тим Кипс
ВР
12
Ральф Шон
ВР
4
Кевин Мальже
ЦЗ
22
Марвин Мартинс
ЦЗ
3
Тим Холл
ЦЗ
3
Энес Махмутович
ЦЗ
7
Алдин Скендерович
ЦЗ
21
Маурис Джон Девилье
ЦФ
4
Флориан Бонерт
ЦФ
11
Стефано Бенси
ЦФ
Остались в запасе
8
Дени Гочко
ОП
22
Вукан Савичевич
ЦП
3
Дарко Булатович
ЦЗ
16
Владимир Йовович
ЛВ
12
Даниэль Петкович
ВР
1
Матия Шаркич
ВР
20
Александар Шофранац
ЦЗ
19
Александар Шчекич
ЦП
Главный тренер
Люк Хольц
Главный тренер
Фарук Хаджибегич
Статистика матча Люксембург - Черногория
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Люксембург
Лига наций, 5 тур
Люксембург
- : -
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Люксембург
0 : 3
29.09.2026
Исландия
Лига наций, 1 тур
Болгария
1 : 2
26.09.2026
Люксембург
Товарищеские матчи. Сборные
Албания
0 : 1
06.06.2026
Люксембург
Черногория
Лига наций, 5 тур
Черногория
- : -
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Лига наций, 1 тур
Черногория
2 : 1
25.09.2026
Кипр
Товарищеские матчи. Сборные
Словакия
2 : 2
05.06.2026
Черногория
Информация о матче
Стадион:
Жози Бартель
Новости команд
Все
Люксембург
Черногория
Люксембург – Болгария: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 октября 2026
6 октября
Лига наций. Франция разгромила Бельгию, Италия победила Турцию, ничья Грузии, поражение Украины и другие результаты
5 октября
3
Черногория – Армения: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2026
5 октября
Люксембург – Болгария: кто победит в матче 4 тура Лиги наций 2026/2027
5 октября
Черногория – Армения: кто победит в матче 4 тура Лиги наций 2026/2027
4 октября
Люксембург – Болгария: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 октября 2026
6 октября
Люксембург – Болгария: кто победит в матче 4 тура Лиги наций 2026/2027
5 октября
Эстония – Люксембург: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2026
3 октября
Эстония – Люксембург: кто победит в матче 3 тура Лиги наций 2026/2027
2 октября
Люксембург – Исландия: кто победит в матче 2 тура Лиги наций 2026/2027
28 сентября
Лига наций. Франция разгромила Бельгию, Италия победила Турцию, ничья Грузии, поражение Украины и другие результаты
5 октября
3
Черногория – Армения: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2026
5 октября
Черногория – Армения: кто победит в матче 4 тура Лиги наций 2026/2027
4 октября
Латвия – Черногория: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 октября 2026
2 октября
Латвия – Черногория: кто победит в матче 3 тура Лиги наций 2026/2027
1 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+