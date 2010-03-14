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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Тулуза - Марсель
Тулуза - Марсель: обзор матча 14 марта 2010
Тулуза
14.03.2010, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 28 тур
1 : 1
Завершен
Марсель
39'
П. Машаду
30'
Брандао
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тулуза - Марсель
Желтая карточка
М. Четто
Замена
Луан
️️️️
Ф. Табану
Замена
М. Берсон
️️️️
Э. Дидо
Замена
Ф. Абриэль
️️️️
Л. Гонсалес
Замена
М. Ньянг
️️️️
М. Вальбуэна
Замена
К. Дюпуи
️️️️
Д. Браатен
Желтая карточка
Л. Гонсалес
ГОЛ! 1:1!
П. Машаду
Пас отдал
К. Казим-Ричардс
Желтая карточка
К. Казим-Ричардс
Желтая карточка
М. Вальбуэна
ГОЛ! 0:1!
Брандао
Пас отдал
М. Вальбуэна
0'
Замена
Б. Коне
️️️️
А. Бен Арфа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тулуза
16
Йоанн Пеле
ВР
23
Альбен Эбондо
ЛЗ
4
Мауро Четто
(К)
ЦЗ
12
Шейх М'Бенге
ЦЗ
3
Даниэль Конгре
ПЗ
91
Колин Казим-Ричардс
ЛП
55
Паулу Машаду
ЛВ
22
Даниэль Браатен
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
17
Этьен Дидо
ПП
27
Франк Табану
ЦФ
Главный тренер
Ален Казанова
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
8
Бенуа Шейру
(К)
ЦЗ
20
Сулейман Диавара
ЦЗ
21
Лоран Боннар
ПЗ
77
Шарль Каборе
ОП
27
Лучо Гонсалес
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
28
Матье Вальбуэна
АП
25
Стефан Мбиа
ПП
11
Брандао
ЦФ
Главный тренер
Эрик Геретс
Тулуза
16
Оливье Блондель
ВР
33
Энтони Лусталло
ВР
2
Мохамед Фофана
ЦЗ
88
Луан
ЛВ
17
Кевин Дюпуи
ЦП
14
Матье Берсон
ЦП
14
Франсуа Сирье
ЦП
Марсель
16
Элинтон Андраде
ВР
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
21
Папе М'Боу
ЦП
7
Фабрис Абриэль
ПП
23
Фернандо Морьентес
ЦФ
14
Бакари Коне
ЦФ
76
Мамаду Ньянг
ЦФ
4-4-1-1
16
Пеле
23
Эбондо
4
Четто
12
М'Бенге
3
Конгре
91
Казим-Ричардс
22
Браатен
17
Сиссоко
17
Дидо
55
Машаду
27
Табану
4-1-2-2-1
30
Манданда
21
Боннар
8
Шейру
20
Диавара
0
Тайво
77
Каборе
25
Мбиа
27
Гонсалес
8
Бен Арфа
28
Вальбуэна
11
Брандао
22
Браатен
17
Дюпуи
17
Дюпуи
22
Браатен
17
Дидо
14
Берсон
14
Берсон
17
Дидо
27
Табану
88
Луан
88
Луан
27
Табану
27
Гонсалес
7
Абриэль
7
Абриэль
27
Гонсалес
8
Бен Арфа
14
Коне
14
Коне
8
Бен Арфа
28
Вальбуэна
76
Ньянг
76
Ньянг
28
Вальбуэна
Остались в запасе
Тулуза
Марсель
16
Оливье Блондель
ВР
33
Энтони Лусталло
ВР
2
Мохамед Фофана
ЦЗ
14
Франсуа Сирье
ЦП
Главный тренер
Ален Казанова
21
Папе М'Боу
ЦП
16
Элинтон Андраде
ВР
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
23
Фернандо Морьентес
ЦФ
Главный тренер
Эрик Геретс
Остались в запасе
16
Оливье Блондель
ВР
33
Энтони Лусталло
ВР
2
Мохамед Фофана
ЦЗ
14
Франсуа Сирье
ЦП
Остались в запасе
21
Папе М'Боу
ЦП
16
Элинтон Андраде
ВР
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
23
Фернандо Морьентес
ЦФ
Главный тренер
Ален Казанова
Главный тренер
Эрик Геретс
Статистика матча Тулуза - Марсель
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
Главный судья:
Саид Эннжими
(Касабланка)
Стадион:
Муниципал
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 22:55 (прямая)
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