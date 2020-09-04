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Расписание матчей
Беларусь - Албания
Беларусь - Албания: обзор матча 04 сентября 2020
Беларусь
04.09.2020, пятница, 21:45
, группа C4, 1 тур
0 : 2
Завершен
Албания
23'
С. Цикалеши
79'
К. Баре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Беларусь - Албания
Конец матча
90'
Замена
Э. Михай
️️️️
Р. Манай
Замена
И. Бахар
️️️️
Е. Яблонский
86'
Желтая карточка
С. Драгун
82'
79'
ГОЛ! 0:2!
К. Баре
Пас отдал
О. Роши
Замена
М. Скавыш
️️️️
Н. Золотов
76'
75'
Желтая карточка
А. Абраши
72'
Замена
Б. Балай
️️️️
С. Цикалеши
68'
Замена
О. Роши
️️️️
Л. Траши
Замена
А. Хачатурян
️️️️
А. Селява
46'
Второй тайм
23'
ГОЛ! 0:1!
С. Цикалеши
Пас отдал
Э. Хюсай
Первый тайм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Беларусь
1
Александр Гутор
ВР
19
Максим Бордачев
ЛЗ
13
Николай Золотов
ЦЗ
14
Никита Наумов
ЦЗ
4
Александр Мартынович
ЦЗ
23
Павел Нехайчик
ЛП
8
Александр Селява
ОП
14
Евгений Яблонский
ЦП
2
Станислав Драгун
ЦП
22
Игорь Стасевич
ЦП
17
Виталий Лисакович
ЦФ
Главный тренер
Михаил Мархель
Албания
1
Томас Стракоша
ВР
17
Кастриот Дермаку
ЦЗ
22
Лоренц Траши
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
5
Фредерик Везели
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
22
Амир Абраши
ЦП
7
Кейди Баре
ЦП
8
Клаус Гясула
ЦП
7
Рей Манай
ЦФ
16
Соколь Цикалеши
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Беларусь
1
Сергей Игнатович
ВР
1
Егор Хаткевич
ВР
4
Максим Швецов
ЦЗ
20
Александр Сачивко
ЦЗ
4
Роман Юзепчук
ПЗ
6
Алексей Легчилин
ЦП
10
Иван Бахар
ЦП
9
Андрей Хачатурян
ЦП
9
Макс Эбонг
АП
19
Юрий Ковалев
ПП
19
Дмитрий Подстрелов
ПВ
11
Максим Скавыш
ЦФ
Албания
23
Албан Ходжа
ВР
1
Этрит Бериша
ВР
2
Рамен Цепеле
ЦЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
11
Мюрто Узуни
ЛВ
14
Казим Лячи
ЦП
15
Линдон Селахи
ЦП
21
Одисе Роши
ЦП
18
Эндри Чекичи
ЦФ
10
Армандо Садику
ЦФ
19
Беким Балай
ЦФ
4-1-4-1
1
Гутор
19
Бордачев
14
Наумов
4
Мартынович
13
Золотов
8
Селява
23
Нехайчик
2
Драгун
22
Стасевич
14
Яблонский
17
Лисакович
3-2-3-2
1
Стракоша
22
Траши
6
Джимсити
5
Везели
4
Хюсай
17
Дермаку
22
Абраши
7
Баре
8
Гясула
16
Цикалеши
7
Манай
14
Яблонский
10
Бахар
10
Бахар
14
Яблонский
8
Селява
9
Хачатурян
9
Хачатурян
8
Селява
13
Золотов
11
Скавыш
11
Скавыш
13
Золотов
7
Манай
4
Михай
4
Михай
7
Манай
22
Траши
21
Роши
21
Роши
22
Траши
16
Цикалеши
19
Балай
19
Балай
16
Цикалеши
Остались в запасе
Беларусь
Албания
4
Роман Юзепчук
ПЗ
9
Макс Эбонг
АП
19
Дмитрий Подстрелов
ПВ
1
Сергей Игнатович
ВР
1
Егор Хаткевич
ВР
4
Максим Швецов
ЦЗ
20
Александр Сачивко
ЦЗ
6
Алексей Легчилин
ЦП
19
Юрий Ковалев
ПП
Главный тренер
Михаил Мархель
2
Рамен Цепеле
ЦЗ
18
Эндри Чекичи
ЦФ
14
Казим Лячи
ЦП
11
Мюрто Узуни
ЛВ
23
Албан Ходжа
ВР
1
Этрит Бериша
ВР
15
Линдон Селахи
ЦП
10
Армандо Садику
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Остались в запасе
4
Роман Юзепчук
ПЗ
9
Макс Эбонг
АП
19
Дмитрий Подстрелов
ПВ
1
Сергей Игнатович
ВР
1
Егор Хаткевич
ВР
4
Максим Швецов
ЦЗ
20
Александр Сачивко
ЦЗ
6
Алексей Легчилин
ЦП
19
Юрий Ковалев
ПП
Остались в запасе
2
Рамен Цепеле
ЦЗ
18
Эндри Чекичи
ЦФ
14
Казим Лячи
ЦП
11
Мюрто Узуни
ЛВ
23
Албан Ходжа
ВР
1
Этрит Бериша
ВР
15
Линдон Селахи
ЦП
10
Армандо Садику
ЦФ
Главный тренер
Михаил Мархель
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Статистика матча Беларусь - Албания
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Беларусь
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
- : -
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Лига наций, 1 тур
Албания
2 : 0
26.09.2026
Беларусь
Товарищеские матчи. Сборные
Беларусь
2 : 2
09.06.2026
Буркина-Фасо
Албания
Лига наций, 5 тур
Албания
- : -
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Лига наций, 1 тур
Албания
2 : 0
26.09.2026
Беларусь
Товарищеские матчи. Сборные
Албания
0 : 1
06.06.2026
Люксембург
Информация о матче
Главный судья:
Кристоффер Карлссон
Стадион:
Динамо
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