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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ОФИ - Олимпиакос
ОФИ - Олимпиакос: обзор матча 15 июля 2020
ОФИ
15.07.2020, среда, 19:15
Греция. Суперлига, 9 тур
1 : 3
Завершен
Олимпиакос
90+5'
П. Делигианнидис
10'
К. Фортунис (П)
28'
Л. Ранджелович
61'
К. Фортунис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ОФИ - Олимпиакос
ГОЛ! 1:3!
П. Делигианнидис
90'
+5
88'
Замена
А. Мартинис
️️️️
Б. Гаспар
Замена
К. Браун
️️️️
A. Nabi
85'
Замена
A. Nastos
️️️️
J. Victor
80'
80'
Замена
Бруно
️️️️
Ю. Эль-Араби
Замена
G. Sournakis
️️️️
П. Стайкос
71'
64'
Желтая карточка
У. Ба
61'
ГОЛ! 0:3!
К. Фортунис
Пас отдал
Кафу
Желтая карточка
N. Korovesis
48'
Замена
️️️️
V. Sakor
46'
Замена
К. Яннулис
️️️️
N. Vafeas
46'
28'
ГОЛ! 0:2!
Л. Ранджелович
Пас отдал
Кафу
26'
Замена
Ю. Эль-Араби
️️️️
А. Хассан
10'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
К. Фортунис
Желтая карточка
G. Koutroubis
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ОФИ
13
Ãscar Whalley
ВР
64
Панайотис Делигианнидис
ЦЗ
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
5
Georgios Koutroubis
ЦЗ
2
Nikolaos Vafeas
ЦЗ
34
Nikos Korovesis
ЦЗ
26
Пахалис Стайкос
ЦП
12
João Victor
ЦП
6
Vajebah Sakor
ЦП
91
Vangelis Nikokyrakis
ЦФ
10
Adil Nabi
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Олимпиакос
16
Бобби Аллен
ВР
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
27
Уссейну Ба
ЦЗ
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
88
Кафу
ЦП
41
Андреас Бухалакис
ЦП
7
Константинос Фортунис
АП
77
Лазар Ранджелович
ПВ
17
Максимилиано Ловера
ЦФ
19
Ахмед Хассан
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
ОФИ
54
Manolis Perdikis
ЦЗ
18
Константинос Яннулис
ЦЗ
47
Кристофер Браун
ЦЗ
6
Anestis Nastos
ЦП
80
Georgios Sournakis
ЦП
21
Ricardo Vaz
ЦП
33
Giannis Dermitzakis
ЦФ
44
Manolis Bolakis
ЦФ
7
Лисандру Семеду
ЦФ
Олимпиакос
88
Апостолос Мартинис
ЦЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
23
Георгиос Ксенитидис
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
7
Бруно
ЦФ
3-2-3-2
13
5
2
34
4
Маринакис
64
Делигианнидис
26
Стайкос
12
6
10
91
4-2-2-2
16
Аллен
27
Ба
34
Пападопулос
35
Торосидис
76
Гаспар
88
Кафу
41
Бухалакис
77
Ранджелович
7
Фортунис
19
Хассан
17
Ловера
2
18
Яннулис
18
Яннулис
2
10
47
Браун
47
Браун
10
12
6
6
12
26
Стайкос
80
80
26
Стайкос
76
Гаспар
88
Мартинис
88
Мартинис
76
Гаспар
19
Хассан
19
Эль-Араби
19
Эль-Араби
19
Хассан
Эль-Араби
7
Бруно
7
Бруно
Эль-Араби
Остались в запасе
ОФИ
Олимпиакос
33
Giannis Dermitzakis
ЦФ
44
Manolis Bolakis
ЦФ
54
Manolis Perdikis
ЦЗ
21
Ricardo Vaz
ЦП
7
Лисандру Семеду
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
7
Георгиос Масурас
ЛВ
23
Георгиос Ксенитидис
ЦП
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
28
Матье Вальбуэна
АП
Главный тренер
Педру Мартинш
Остались в запасе
33
Giannis Dermitzakis
ЦФ
44
Manolis Bolakis
ЦФ
54
Manolis Perdikis
ЦЗ
21
Ricardo Vaz
ЦП
7
Лисандру Семеду
ЦФ
Остались в запасе
7
Георгиос Масурас
ЛВ
23
Георгиос Ксенитидис
ЦП
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
28
Матье Вальбуэна
АП
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Главный тренер
Педру Мартинш
Статистика матча ОФИ - Олимпиакос
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
ОФИ
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Информация о матче
Стадион:
Теодорос Вардиноянис
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