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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Старт - Олесунн
Старт - Олесунн: обзор матча 30 августа 2020
Старт
30.08.2020, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
1 : 0
Завершен
Олесунн
29'
I. Twum
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Старт - Олесунн
Желтая карточка
E. Børufsen
90'
+4
90'
Желтая карточка
J. Gronner
Замена
H. Robstad
️️️️
К. Теннессен
83'
83'
Замена
S. Sno
️️️️
J. Hatlehol
Замена
Э. Сегберг
️️️️
J. Jørgensen
68'
Замена
E. Børufsen
️️️️
М. Угланд
46'
Желтая карточка
J. Jørgensen
44'
ГОЛ! 1:0!
I. Twum
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Старт
2
Йеспер Даланд
ЦЗ
19
Кристоффер Теннессен
ЦЗ
32
Эйрик Вихне
ПАЗ
18
Микаэль Угланд
ЦП
11
Кевин Кабран
АП
1
Jonas Deumeland
ЦФ
4
Vegard Bergan
ЦФ
6
Joakim Jørgensen
ЦФ
18
Isaac Twum
ЦФ
11
Eirik Schulze
ЦФ
19
Kasper Skaanes
ЦФ
Главный тренер
Монс Ивар Мьельде
Олесунн
20
Давид Кристьян Олафссон
ЛЗ
3
Даниэль Лео Гретарссон
ЦЗ
9
Никлас Кастро
ЛВ
77
Парфе Бизоза
ОП
25
Исак Дыбвик Мяяття
ПВ
11
Хольмберт Арон Фридйонссон
ЦФ
1
Andreas Lie
ЦФ
4
Jonas Gronner
ЦФ
8
Fredrik Carlsen
ЦФ
16
Jørgen Hatlehol
ЦФ
9
Сигурд Хауген
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Старт
23
Эрленд Сегберг
ОП
15
Стеффен Скалевик
ЦФ
1
Amund Wichne
ЦФ
32
Johannes Eftevaag
ЦФ
15
Henrik Robstad
ЦФ
14
Espen Børufsen
ЦФ
15
Eman Marković
ЦФ
17
Аделеке Акиньеми
ЦФ
Олесунн
7
Симен Нордли
ЛВ
7
Ненасс
ЦП
30
Izunna Uzochukwu
ЦФ
1
Gudmund Kongshavn
ЦФ
6
Daan Klinkenberg
ЦФ
5
Oddbjorn Lie
ЦФ
8
Markus Karlsbakk
ЦФ
2
Shaquill Sno
ЦФ
2-1-1-1-5
2
Даланд
19
Теннессен
32
Вихне
18
Угланд
11
Кабран
6
19
11
18
4
2-1-2-5
3
Гретарссон
20
Олафссон
77
Бизоза
25
Мяяття
9
Кастро
1
9
Хауген
16
8
4
19
Теннессен
15
15
19
Теннессен
18
Угланд
14
14
18
Угланд
6
23
Сегберг
23
Сегберг
6
16
2
2
16
Остались в запасе
Старт
Олесунн
15
Стеффен Скалевик
ЦФ
1
Amund Wichne
ЦФ
32
Johannes Eftevaag
ЦФ
15
Eman Marković
ЦФ
17
Аделеке Акиньеми
ЦФ
Главный тренер
Монс Ивар Мьельде
30
Izunna Uzochukwu
ЦФ
1
Gudmund Kongshavn
ЦФ
6
Daan Klinkenberg
ЦФ
5
Oddbjorn Lie
ЦФ
8
Markus Karlsbakk
ЦФ
7
Ненасс
ЦП
7
Симен Нордли
ЛВ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Остались в запасе
15
Стеффен Скалевик
ЦФ
1
Amund Wichne
ЦФ
32
Johannes Eftevaag
ЦФ
15
Eman Marković
ЦФ
17
Аделеке Акиньеми
ЦФ
Остались в запасе
30
Izunna Uzochukwu
ЦФ
1
Gudmund Kongshavn
ЦФ
6
Daan Klinkenberg
ЦФ
5
Oddbjorn Lie
ЦФ
8
Markus Karlsbakk
ЦФ
7
Ненасс
ЦП
7
Симен Нордли
ЛВ
Главный тренер
Монс Ивар Мьельде
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Статистика матча Старт - Олесунн
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Старт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Старт
- : -
29.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Волеренга
1 : 2
21.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Старт
0 : 1
01.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Старт
1 : 0
25.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Фредрикстад
- : -
29.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Информация о матче
Стадион:
Сор Арена
Новости команд
Все
Старт
Олесунн
Полузащитник сборной Бурунди Бизоза перешел в «Уфу»
2021.02.19 12:56
7
Паршивлюк: «Мне есть куда расти, а тренеры всегда помогут и подскажут»
2018.02.18 13:33
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2017.02.24 10:55
Товарищеский матч. Голы Адриано, Зобнина и Промеса помогли «Спартаку» обыграть «Олесунн»
2017.02.16 21:46
10
Комбаров не примет участие в ближайшем контрольном матче «Спартака»
2017.02.15 21:20
13
«Рубин» не сыграет со «Стартом»
2017.02.24 10:55
В матче чемпионата Норвегии голкипер забил гол ударом со своей половины поля
2015.09.26 06:22
3
Полузащитник сборной Бурунди Бизоза перешел в «Уфу»
2021.02.19 12:56
7
Паршивлюк: «Мне есть куда расти, а тренеры всегда помогут и подскажут»
2018.02.18 13:33
2
Товарищеский матч. Голы Адриано, Зобнина и Промеса помогли «Спартаку» обыграть «Олесунн»
2017.02.16 21:46
10
Комбаров не примет участие в ближайшем контрольном матче «Спартака»
2017.02.15 21:20
13
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