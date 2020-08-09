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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Олесунн - Викинг
Олесунн - Викинг: обзор матча 09 августа 2020
Олесунн
09.08.2020, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 13 тур
2 : 2
Завершен
Викинг
6'
P. Orry Larsen
80'
Н. Кастро (П)
24'
В. Бериша
41'
В. Бериша (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олесунн - Викинг
84'
Замена
Я. де Ланлай
️️️️
К. Лекберг
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Н. Кастро
80'
79'
Желтая карточка
F. TorsteinbÃ¸
75'
Желтая карточка
В. Бериша
Замена
С. Хауген
️️️️
С. Нордли
75'
Замена
D. Klinkenberg
️️️️
O. Lie
69'
67'
Замена
T. HÃ¸iland
️️️️
З. Битики
62'
Замена
A. Óskar Andrésson
️️️️
J. Furdal
41'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
В. Бериша
Желтая карточка
S. Sno
40'
24'
ГОЛ! 1:1!
В. Бериша
Пас отдал
З. Битики
Замена
I. Uzochukwu
️️️️
P. Orry Larsen
13'
ГОЛ! 1:0!
P. Orry Larsen
Пас отдал
Н. Кастро
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олесунн
3
Даниэль Лео Гретарссон
ЦЗ
9
Никлас Кастро
ЛВ
7
Симен Нордли
ЛВ
77
Парфе Бизоза
ОП
25
Исак Дыбвик Мяяття
ПВ
4
Jonas Gronner
ЦФ
5
Oddbjorn Lie
ЦФ
2
Shaquill Sno
ЦФ
19
Petter Orry Larsen
ЦФ
11
Хольмберт Арон Фридйонссон
ЦФ
1
Gudmund Kongshavn
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Викинг
1
Арилд Остбю
ВР
19
Адриан Нильсен Перейра
ЛЗ
3
Вильяр Веватне
ЦЗ
5
Хенрик Хеггхейм
ЦЗ
11
Зимер Битики
ЛВ
8
Джо Белл
ОП
16
Кристоффер Лекберг
ОП
29
Ильдрен Ибрахимай
ПП
8
Johnny Furdal
ЦФ
9
Fredrik TorsteinbÃ¸
ЦФ
14
Ветон Бериша
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Олесунн
20
Давид Кристьян Олафссон
ЛЗ
9
Сигурд Хауген
ЦФ
32
Kristoffer Ødven
ЦФ
8
Fredrik Carlsen
ЦФ
8
Markus Karlsbakk
ЦФ
6
Daan Klinkenberg
ЦФ
16
Jørgen Hatlehol
ЦФ
1
Andreas Lie
ЦФ
30
Izunna Uzochukwu
ЦФ
Викинг
23
Рольф Даниэль Викстоль
ЛЗ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
8
Сондре Аукленд
АП
13
Michael Crowe
ЦФ
5
Axel Óskar Andrésson
ЦФ
10
Tommy HÃ¸iland
ЦФ
11
Янн-Эрик де Ланлай
ЦФ
1-1-3-5
3
Гретарссон
77
Бизоза
7
Нордли
9
Кастро
25
Мяяття
2
1
11
Фридйонссон
19
5
3-2-1-1-3
1
Остбю
3
Веватне
5
Хеггхейм
19
Перейра
8
Белл
16
Лекберг
29
Ибрахимай
11
Битики
14
Бериша
9
8
7
Нордли
9
Хауген
9
Хауген
7
Нордли
5
6
6
5
19
30
30
19
8
5
5
8
11
Битики
10
10
11
Битики
16
Лекберг
11
де Ланлай
11
де Ланлай
16
Лекберг
Остались в запасе
Олесунн
Викинг
32
Kristoffer Ødven
ЦФ
8
Fredrik Carlsen
ЦФ
8
Markus Karlsbakk
ЦФ
16
Jørgen Hatlehol
ЦФ
20
Давид Кристьян Олафссон
ЛЗ
1
Andreas Lie
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
13
Michael Crowe
ЦФ
23
Рольф Даниэль Викстоль
ЛЗ
8
Сондре Аукленд
АП
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Остались в запасе
32
Kristoffer Ødven
ЦФ
8
Fredrik Carlsen
ЦФ
8
Markus Karlsbakk
ЦФ
16
Jørgen Hatlehol
ЦФ
20
Давид Кристьян Олафссон
ЛЗ
1
Andreas Lie
ЦФ
Остались в запасе
13
Michael Crowe
ЦФ
23
Рольф Даниэль Викстоль
ЛЗ
8
Сондре Аукленд
АП
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Статистика матча Олесунн - Викинг
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Фредрикстад
- : -
29.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Викинг
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Викинг
5 : 1
08.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Викинг
4 : 1
04.11.2026
Сабах
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
3 : 1
25.10.2026
Тромсе
Информация о матче
Стадион:
Колор Лайн Стэдиум
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