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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Олесунн - Старт
Олесунн - Старт: обзор матча 29 июля 2020
Олесунн
29.07.2020, среда, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 11 тур
3 : 2
Завершен
Старт
17'
Х. Арон Фридйонссон
61'
Х. Арон Фридйонссон (П)
81'
Х. Арон Фридйонссон
16'
M. Bringaker
19'
E. Schulze
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олесунн - Старт
Желтая карточка
И. Дыбвик Мяяття
90'
Замена
S. Steen Saethre
️️️️
S. Sno
88'
82'
Замена
А. Акиньеми
️️️️
С. Скалевик
ГОЛ! 3:2!
Х. Арон Фридйонссон
Пас отдал
Н. Кастро
81'
78'
Желтая карточка
Э. Сегберг
75'
Замена
Э. Сегберг
️️️️
E. Børufsen
Замена
I. Uzochukwu
️️️️
P. Orry Larsen
62'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Х. Арон Фридйонссон
61'
50'
Замена
K. Skaanes
️️️️
M. Bringaker
46'
Замена
H. Robstad
️️️️
К. Теннессен
Замена
И. Дыбвик Мяяття
️️️️
J. Hatlehol
46'
39'
Желтая карточка
Э. Вихне
Желтая карточка
Н. Кастро
33'
Замена
D. Klinkenberg
️️️️
O. Lie
30'
19'
ГОЛ! 1:2!
E. Schulze
ГОЛ! 1:1!
Х. Арон Фридйонссон
Пас отдал
Н. Кастро
17'
16'
ГОЛ! 0:1!
M. Bringaker
Пас отдал
E. Børufsen
14'
Желтая карточка
E. Schulze
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олесунн
3
Даниэль Лео Гретарссон
ЦЗ
7
Симен Нордли
ЛВ
9
Никлас Кастро
ЛВ
77
Парфе Бизоза
ОП
4
Jonas Gronner
ЦФ
5
Oddbjorn Lie
ЦФ
2
Shaquill Sno
ЦФ
19
Petter Orry Larsen
ЦФ
16
Jørgen Hatlehol
ЦФ
11
Хольмберт Арон Фридйонссон
ЦФ
1
Gudmund Kongshavn
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Старт
19
Кристоффер Теннессен
ЦЗ
2
Йеспер Даланд
ЦЗ
32
Эйрик Вихне
ПАЗ
11
Кевин Кабран
АП
1
Amund Wichne
ЦФ
15
Стеффен Скалевик
ЦФ
14
Espen Børufsen
ЦФ
11
Eirik Schulze
ЦФ
20
Mathias Bringaker
ЦФ
18
Isaac Twum
ЦФ
4
Vegard Bergan
ЦФ
Главный тренер
Монс Ивар Мьельде
Олесунн
25
Исак Дыбвик Мяяття
ПВ
6
Daan Klinkenberg
ЦФ
36
Vetle Fiskerstrand
ЦФ
30
Izunna Uzochukwu
ЦФ
8
Markus Karlsbakk
ЦФ
32
Kristoffer Ødven
ЦФ
15
Stale Steen Saethre
ЦФ
1
Andreas Lie
ЦФ
Старт
23
Эрленд Сегберг
ОП
18
Микаэль Угланд
ЦП
50
Fredrik Hansen
ЦФ
15
Henrik Robstad
ЦФ
30
Adnan Hadzic
ЦФ
15
Eman Marković
ЦФ
19
Kasper Skaanes
ЦФ
17
Аделеке Акиньеми
ЦФ
1-1-2-5
3
Гретарссон
77
Бизоза
9
Кастро
7
Нордли
19
1
11
Фридйонссон
16
2
2-1-1-5
19
Теннессен
2
Даланд
32
Вихне
11
Кабран
14
4
18
20
11
5
6
6
5
19
30
30
19
16
25
Мяяття
25
Мяяття
16
2
15
15
2
19
Теннессен
15
15
19
Теннессен
20
19
19
20
14
23
Сегберг
23
Сегберг
14
15
Скалевик
17
Акиньеми
17
Акиньеми
15
Скалевик
Остались в запасе
Олесунн
Старт
36
Vetle Fiskerstrand
ЦФ
8
Markus Karlsbakk
ЦФ
32
Kristoffer Ødven
ЦФ
1
Andreas Lie
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
50
Fredrik Hansen
ЦФ
30
Adnan Hadzic
ЦФ
15
Eman Marković
ЦФ
18
Микаэль Угланд
ЦП
Главный тренер
Монс Ивар Мьельде
Остались в запасе
36
Vetle Fiskerstrand
ЦФ
8
Markus Karlsbakk
ЦФ
32
Kristoffer Ødven
ЦФ
1
Andreas Lie
ЦФ
Остались в запасе
50
Fredrik Hansen
ЦФ
30
Adnan Hadzic
ЦФ
15
Eman Marković
ЦФ
18
Микаэль Угланд
ЦП
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Главный тренер
Монс Ивар Мьельде
Статистика матча Олесунн - Старт
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Фредрикстад
- : -
29.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Старт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Старт
- : -
29.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Волеренга
1 : 2
21.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Старт
0 : 1
01.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Старт
1 : 0
25.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Информация о матче
Стадион:
Колор Лайн Стэдиум
Новости команд
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Олесунн
Старт
Полузащитник сборной Бурунди Бизоза перешел в «Уфу»
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7
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Товарищеский матч. Голы Адриано, Зобнина и Промеса помогли «Спартаку» обыграть «Олесунн»
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Полузащитник сборной Бурунди Бизоза перешел в «Уфу»
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7
Паршивлюк: «Мне есть куда расти, а тренеры всегда помогут и подскажут»
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2
Товарищеский матч. Голы Адриано, Зобнина и Промеса помогли «Спартаку» обыграть «Олесунн»
2017.02.16 21:46
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2017.02.15 21:20
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2015.09.26 06:22
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