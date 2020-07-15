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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Сандефьорд - Олесунн
Сандефьорд - Олесунн: обзор матча 15 июля 2020
Сандефьорд
15.07.2020, среда, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 8 тур
1 : 0
Завершен
Олесунн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандефьорд - Олесунн
80'
Желтая карточка
S. Sno
79'
Замена
D. Klinkenberg
️️️️
С. Нордли
Замена
В. Куртович
️️️️
М. Валес
76'
Замена
G. Gibson
️️️️
R.
76'
66'
Замена
S. Steen Saethre
️️️️
Д. Лео Гретарссон
Желтая карточка
A. Kralj
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандефьорд
15
Эрик Бренден
ЦП
3
Марк Валес
ЦП
10
Rufo
ЦФ
1
Jacob Storevik
ЦФ
4
Martin Kreuzriegler
ЦФ
5
Sander Moen Foss
ЦФ
3
Anton Kralj
ЦФ
6
Emil Palsson
ЦФ
4
Enric Valles
ЦФ
7
Marcos Celorrio
ЦФ
28
Сиверт Гуссиас
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Олесунн
20
Давид Кристьян Олафссон
ЛЗ
3
Даниэль Лео Гретарссон
ЦЗ
9
Никлас Кастро
ЛВ
7
Симен Нордли
ЛВ
1
Gudmund Kongshavn
ЦФ
4
Jonas Gronner
ЦФ
5
Oddbjorn Lie
ЦФ
2
Shaquill Sno
ЦФ
8
Fredrik Carlsen
ЦФ
11
Хольмберт Арон Фридйонссон
ЦФ
9
Сигурд Хауген
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Сандефьорд
99
Кристоффер Хансен
ЛВ
19
Вильям Куртович
ОП
6
Сандер Рисан Мерк
ЦП
25
George Gibson
ЦФ
99
Jesper Granlund
ЦФ
3
Lars Markmanrud
ЦФ
31
Peder Meen Johansen
ЦФ
Олесунн
77
Парфе Бизоза
ОП
25
Исак Дыбвик Мяяття
ПВ
24
Enock Mwimba
ЦФ
16
Jørgen Hatlehol
ЦФ
6
Daan Klinkenberg
ЦФ
15
Stale Steen Saethre
ЦФ
8
Markus Karlsbakk
ЦФ
2-5
15
Бренден
3
Валес
6
28
Гуссиас
7
4
3
2-2-5
3
Гретарссон
20
Олафссон
9
Кастро
7
Нордли
5
9
Хауген
11
Фридйонссон
8
2
10
25
25
10
3
Валес
19
Куртович
19
Куртович
3
Валес
7
Нордли
6
6
7
Нордли
3
Гретарссон
15
15
3
Гретарссон
Остались в запасе
Сандефьорд
Олесунн
99
Jesper Granlund
ЦФ
3
Lars Markmanrud
ЦФ
99
Кристоффер Хансен
ЛВ
31
Peder Meen Johansen
ЦФ
6
Сандер Рисан Мерк
ЦП
Главный тренер
Ларс Бохинен
25
Исак Дыбвик Мяяття
ПВ
24
Enock Mwimba
ЦФ
16
Jørgen Hatlehol
ЦФ
77
Парфе Бизоза
ОП
8
Markus Karlsbakk
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Остались в запасе
99
Jesper Granlund
ЦФ
3
Lars Markmanrud
ЦФ
99
Кристоффер Хансен
ЛВ
31
Peder Meen Johansen
ЦФ
6
Сандер Рисан Мерк
ЦП
Остались в запасе
25
Исак Дыбвик Мяяття
ПВ
24
Enock Mwimba
ЦФ
16
Jørgen Hatlehol
ЦФ
77
Парфе Бизоза
ОП
8
Markus Karlsbakk
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Статистика матча Сандефьорд - Олесунн
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Старт
1 : 0
25.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сандефьорд
0 : 2
18.10.2026
Лиллестрем
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Фредрикстад
- : -
29.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Информация о матче
Стадион:
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2024.04.02 20:56
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2021.06.12 16:58
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2021.02.19 12:56
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Паршивлюк: «Мне есть куда расти, а тренеры всегда помогут и подскажут»
2018.02.18 13:33
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