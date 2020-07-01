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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Олимпиакос - ОФИ
Олимпиакос - ОФИ: обзор матча 01 июля 2020
Олимпиакос
01.07.2020, среда, 21:30
Греция. Суперлига, 5 тур
2 : 1
Завершен
ОФИ
27'
А. Хассан
83'
А. Хассан
45+1'
V. Sakor
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олимпиакос - ОФИ
Желтая карточка
П. Сиссе
89'
89'
Замена
V. Nikokyrakis
️️️️
N. Vafeas
Замена
А. Бухалакис
️️️️
К. Фортунис
84'
Замена
М. Ловера
️️️️
А. Хассан
84'
ГОЛ! 2:1!
А. Хассан
Пас отдал
О. Эльабделлауи
83'
Желтая карточка
М. Камара
82'
Пенальти не реализован!
М. Вальбуэна
80'
79'
Желтая карточка
J. Victor
72'
Замена
К. Браун
️️️️
V. Sakor
61'
Замена
Ж. Фигейредо
️️️️
D. Manos
61'
Замена
М. Мельядо
️️️️
N. Korovesis
61'
Замена
️️️️
П. Стайкос
Замена
Ю. Эль-Араби
️️️️
Кафу
57'
Замена
М. Вальбуэна
️️️️
К. Цимикас
46'
Замена
О. Эльабделлауи
️️️️
Г. Масурас
46'
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
V. Sakor
ГОЛ! 1:0!
А. Хассан
Пас отдал
Б. Гаспар
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
16
Бобби Аллен
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
27
Уссейну Ба
ЦЗ
4
Папе Сиссе
ЦЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
8
Гильерме
ЦП
2
Мади Камара
ЦП
88
Кафу
ЦП
7
Константинос Фортунис
АП
19
Ахмед Хассан
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
ОФИ
32
Dimitris Sotiriou
ВР
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
5
Georgios Koutroubis
ЦЗ
2
Nikolaos Vafeas
ЦЗ
34
Nikos Korovesis
ЦЗ
64
Панайотис Делигианнидис
ЦЗ
26
Пахалис Стайкос
ЦП
12
João Victor
ЦП
6
Vajebah Sakor
ЦП
9
Dimitrios Manos
ЦФ
10
Adil Nabi
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Олимпиакос
1
Жозе Са
ВР
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
35
Рубен Семеду
ЦЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
41
Андреас Бухалакис
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
7
Бруно
ЦФ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
17
Максимилиано Ловера
ЦФ
ОФИ
13
Ãscar Whalley
ВР
47
Кристофер Браун
ЦЗ
54
Manolis Perdikis
ЦЗ
6
Anestis Nastos
ЦП
21
Ricardo Vaz
ЦП
29
Мигель Мельядо
ЦП
25
Жоао Фигейредо
ЦФ
91
Vangelis Nikokyrakis
ЦФ
4-3-2-1
16
Аллен
21
Цимикас
27
Ба
4
Сиссе
76
Гаспар
8
Гильерме
2
Камара
88
Кафу
7
Масурас
7
Фортунис
19
Хассан
3-2-3-2
32
2
34
64
Делигианнидис
4
Маринакис
5
26
Стайкос
12
6
10
9
7
Масурас
3
Эльабделлауи
3
Эльабделлауи
7
Масурас
7
Фортунис
41
Бухалакис
41
Бухалакис
7
Фортунис
21
Цимикас
28
Вальбуэна
28
Вальбуэна
21
Цимикас
88
Кафу
19
Эль-Араби
19
Эль-Араби
88
Кафу
19
Хассан
17
Ловера
17
Ловера
19
Хассан
6
47
Браун
47
Браун
6
34
29
Мельядо
29
Мельядо
34
9
25
Фигейредо
25
Фигейредо
9
2
91
91
2
Остались в запасе
Олимпиакос
ОФИ
1
Жозе Са
ВР
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
35
Рубен Семеду
ЦЗ
7
Бруно
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
13
Ãscar Whalley
ВР
54
Manolis Perdikis
ЦЗ
6
Anestis Nastos
ЦП
21
Ricardo Vaz
ЦП
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Остались в запасе
1
Жозе Са
ВР
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
35
Рубен Семеду
ЦЗ
7
Бруно
ЦФ
Остались в запасе
13
Ãscar Whalley
ВР
54
Manolis Perdikis
ЦЗ
6
Anestis Nastos
ЦП
21
Ricardo Vaz
ЦП
Главный тренер
Педру Мартинш
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Статистика матча Олимпиакос - ОФИ
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
ОФИ
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Информация о матче
Стадион:
Георгиос Караискакис
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