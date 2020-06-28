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Расписание матчей
Греция. Суперлига
АЕК - Олимпиакос
АЕК - Олимпиакос: обзор матча 28 июня 2020
АЕК
28.06.2020, воскресенье, 21:30
Греция. Суперлига, 4 тур
1 : 2
Завершен
Олимпиакос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕК
16
Панайотис Цинтотас
ВР
27
Паулиньо
ЦЗ
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
23
Никлас Хульт
ЦЗ
7
Ненад Крстичич
ЦП
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
10
Марко Ливайя
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
19
Христос Албанис
ЦФ
21
Серхио Араухо
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Олимпиакос
1
Жозе Са
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
35
Рубен Семеду
ЦЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
8
Гильерме
ЦП
2
Мади Камара
ЦП
41
Андреас Бухалакис
ЦП
7
Константинос Фортунис
АП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
АЕК
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
90
Яннис-Фивос Ботос
ЦП
20
Яннис Сарделис
ЦП
5
Анель Шабанадзович
ЦП
53
Теодосис Махерас
ЦФ
Олимпиакос
16
Бобби Аллен
ВР
4
Папе Сиссе
ЦЗ
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
88
Кафу
ЦП
77
Лазар Ранджелович
ПВ
17
Максимилиано Ловера
ЦФ
7
Бруно
ЦФ
19
Ахмед Хассан
ЦФ
4-2-4
16
Цинтотас
27
Паулиньо
19
Чигринский
23
Хульт
4
Сварнас
7
Крстичич
4
Шиманьски
10
Ливайя
21
Араухо
19
Албанис
10
Верде
3-3-2-1
1
Са
3
Эльабделлауи
35
Семеду
21
Цимикас
8
Гильерме
2
Камара
41
Бухалакис
7
Фортунис
7
Масурас
19
Эль-Араби
Остались в запасе
АЕК
Олимпиакос
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
90
Яннис-Фивос Ботос
ЦП
20
Яннис Сарделис
ЦП
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
5
Анель Шабанадзович
ЦП
53
Теодосис Махерас
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
77
Лазар Ранджелович
ПВ
16
Бобби Аллен
ВР
4
Папе Сиссе
ЦЗ
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
88
Кафу
ЦП
17
Максимилиано Ловера
ЦФ
7
Бруно
ЦФ
19
Ахмед Хассан
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
Остались в запасе
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
90
Яннис-Фивос Ботос
ЦП
20
Яннис Сарделис
ЦП
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
5
Анель Шабанадзович
ЦП
53
Теодосис Махерас
ЦФ
Остались в запасе
77
Лазар Ранджелович
ПВ
16
Бобби Аллен
ВР
4
Папе Сиссе
ЦЗ
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
88
Кафу
ЦП
17
Максимилиано Ловера
ЦФ
7
Бруно
ЦФ
19
Ахмед Хассан
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Главный тренер
Педру Мартинш
Статистика матча АЕК - Олимпиакос
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
АЕК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
- : -
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Информация о матче
Стадион:
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