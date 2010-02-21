Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сошо - Лион
Сошо - Лион: обзор матча 21 февраля 2010
Сошо
21.02.2010, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 25 тур
0 : 4
Завершен
Лион
5'
М. Бастос
24'
М. Бастос
26'
М. Бастос
80'
Лисандро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сошо - Лион
Желтая карточка
М. Гоналон
ГОЛ! 0:4!
Лисандро
Замена
С. Гову
️️️️
Эдерсон
Замена
Лисандро
️️️️
Б. Гомис
Замена
М. Гоналон
️️️️
Ж. Тулалан
Замена
Карлао
️️️️
Я. Микари
Замена
Р. Будебуз
️️️️
Н. Морис-Белэй
Желтая карточка
М. Жоссе
ГОЛ! 0:3!
М. Бастос
ГОЛ! 0:2!
М. Бастос
ГОЛ! 0:1!
М. Бастос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сошо
16
Тедди Ришер
ВР
19
Жак Фати
ЦЗ
5
Жереми Бреше
ЦЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
11
Яссин Микари
ЦЗ
10
Стефан Дальма
ЦП
6
Максим Жоссе
ЦП
15
Марвин Мартен
ЦП
12
Браун Идейе
ЦФ
25
Вацлав Сверкош
ЦФ
19
Николя Морис-Белэй
ЦФ
Лион
1
Уго Льорис
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
4
Жан-Ален Бумсонг
ЦЗ
3
Крис
ЦЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
10
Эдерсон
ЛП
7
Мишел Бастос
ЛП
28
Жереми Тулалан
ЦП
17
Жан Макун
ЦП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Сошо
1
Маттью Дрейер
ВР
18
Фредерик Дюплюс
ЛЗ
24
Дамьен Перки
ЦЗ
50
Карлао
ЦЗ
20
Эдуард Бутен
ЦП
24
Бенжамен Гаванон
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
Лион
1
Реми Веркутр
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
24
Матье Бодмер
ЦЗ
25
Максим Гоналон
ОП
15
Миралем Пьянич
ЦП
9
Лисандро
ЦФ
8
Сидней Гову
ЦФ
4-3-3
16
Ришер
19
Фати
3
Драме
11
Микари
5
Бреше
10
Дальма
6
Жоссе
15
Мартен
19
Морис-Белэй
25
Сверкош
12
Идейе
4-4-1
1
Льорис
15
Ревейер
4
Бумсонг
3
Крис
26
Сиссоко
10
Эдерсон
28
Тулалан
17
Макун
7
Бастос
18
Гомис
11
Микари
50
Карлао
50
Карлао
11
Микари
19
Морис-Белэй
10
Будебуз
10
Будебуз
19
Морис-Белэй
28
Тулалан
25
Гоналон
25
Гоналон
28
Тулалан
18
Гомис
9
Лисандро
9
Лисандро
18
Гомис
10
Эдерсон
8
Гову
8
Гову
10
Эдерсон
Остались в запасе
Сошо
Лион
1
Маттью Дрейер
ВР
18
Фредерик Дюплюс
ЛЗ
24
Дамьен Перки
ЦЗ
20
Эдуард Бутен
ЦП
24
Бенжамен Гаванон
ЦП
1
Реми Веркутр
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
24
Матье Бодмер
ЦЗ
15
Миралем Пьянич
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
1
Маттью Дрейер
ВР
18
Фредерик Дюплюс
ЛЗ
24
Дамьен Перки
ЦЗ
20
Эдуард Бутен
ЦП
24
Бенжамен Гаванон
ЦП
Остались в запасе
1
Реми Веркутр
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
24
Матье Бодмер
ЦЗ
15
Миралем Пьянич
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Сошо - Лион
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Сошо
- : -
23.11.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Сошо
1 : 3
23.10.2026
Анси
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 8 тур
Сошо
1 : 1
09.10.2026
Булонь
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Информация о матче
Главный судья:
Рудди Буке
(Амьен)
Стадион:
Огюст Бональ
Новости команд
Все
Сошо
Лион
«Брест» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Бреста» и «Лиона» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Реал Сосьедад» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Реал Сосьедада» и «Лиона» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Лион» – «Анжер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Ле Таллек нашел новый клуб после ухода из «Торпедо»
2023.01.30 12:33
Кубок Франции. «Лион» забил пять голов «Сошо»
2021.03.06 22:40
Товарищеский матч. «ПСЖ» победил «Сошо», Паредес не забил пенальти
2020.08.06 00:49
В «Сошо» недовольны работой судей в Лиге 2
2018.10.09 07:56
Кубок Франции. «ПСЖ» в гостях разгромил «Сошо», Ди Мария сделал хет-трик
2018.02.07 01:03
2
«Брест» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Бреста» и «Лиона» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Реал Сосьедад» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Реал Сосьедада» и «Лиона» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Лион» – «Анжер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+