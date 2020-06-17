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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Орхус - Нордшелланд
Орхус - Нордшелланд: обзор матча 17 июня 2020
Орхус
17.06.2020, среда, 19:00
Дания. Суперлига, группа A, 2 тур
2 : 1
Завершен
Нордшелланд
45'
Я. Анкерсен
45+4'
П. Мортенсен
90'
И. Садик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Орхус - Нордшелланд
90'
+3
Желтая карточка
Т. Чуквуани
Желтая карточка
К. Хойер
90'
90'
ГОЛ! 2:1!
И. Садик
Замена
К. Дикс
️️️️
B. Hvidt
83'
Замена
Й. Дагур Торстейнссон
️️️️
Я. Анкерсен
83'
Замена
Н. Хелениус
️️️️
П. Мортенсен
83'
Замена
M. Amini
️️️️
Б. Блуме
73'
71'
Замена
J. Juhl Rothmann
️️️️
М. Андерсен
71'
Замена
️️️️
М. Тюхосен
Желтая карточка
С. Хауснер
66'
Желтая карточка
Я. Анкерсен
62'
Замена
Д. Линкс
️️️️
М. Бунду
53'
49'
Желтая карточка
К. Сулемана
Желтая карточка
Н. Поульсен
49'
46'
Замена
Т. Чуквуани
️️️️
М. Ригор
46'
Замена
К. Сулемана
️️️️
А. Франсис
ГОЛ! 2:0!
П. Мортенсен
Пас отдал
М. Бунду
45'
+4
ГОЛ! 1:0!
Я. Анкерсен
Пас отдал
М. Бунду
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Орхус
3
Александер Мунксгор
ЦЗ
20
Себастьян Хауснер
ЦЗ
5
Фредерик Тингагер
ЦЗ
5
Каспер Хойер
ЦЗ
22
B. Hvidt
ЦП
6
Николай Поульсен
ЦП
10
Брор Блуме
ЦП
1
William Eskelinen
ЦФ
9
Якоб Анкерсен
ЦФ
9
Патрик Мортенсен
ЦФ
7
Мустафа Бунду
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Нордшелланд
1
Петер Виндаль
ВР
2
Абдул Мумин
ЦЗ
18
Иван Месик
ЦЗ
4
Киан Хансен
ЦЗ
14
Миккель Дамсгор
ЛВ
17
Мадс Тюхосен
ЦП
10
Миккель Ригор
ЦП
8
Магнус Андерсен
ЦП
10
Мохамед Диоманде
ЦП
33
Якоб Кристенсен
ЦФ
17
Абу Франсис
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Орхус
4
Кевин Дикс
ЦЗ
8
Mustafa Amini
ЦП
11
Альберт Гренбек
ЦП
11
Джифт Линкс
ЦП
23
Йон Дагур Торстейнссон
ЦП
31
Kasper Kristensen
ЦФ
9
Никлас Хелениус
ЦФ
Нордшелланд
1
Николай Ларсен
ВР
5
Ulrik Jenssen
ЦЗ
23
Oliver Marc Rose-Villadsen
ЦП
42
Точи Чуквуани
ЦП
29
Joachim Juhl Rothmann
ЦФ
11
Ибрахим Садик
ЦФ
7
Камалдин Сулемана
ЦФ
4-3-4
3
Мунксгор
5
Тингагер
5
Хойер
20
Хауснер
22
6
Поульсен
10
Блуме
1
7
Бунду
9
Мортенсен
9
Анкерсен
3-4-1-2
1
Виндаль
2
Мумин
18
Месик
4
Хансен
10
Ригор
8
Андерсен
10
Диоманде
17
Тюхосен
14
Дамсгор
17
Франсис
33
Кристенсен
22
4
Дикс
4
Дикс
22
10
Блуме
8
8
10
Блуме
7
Бунду
11
Линкс
11
Линкс
7
Бунду
9
Анкерсен
23
Торстейнссон
23
Торстейнссон
9
Анкерсен
9
Мортенсен
9
Хелениус
9
Хелениус
9
Мортенсен
10
Ригор
42
Чуквуани
42
Чуквуани
10
Ригор
8
Андерсен
29
29
8
Андерсен
11
Садик
11
Садик
17
Франсис
7
Сулемана
7
Сулемана
17
Франсис
Остались в запасе
Орхус
Нордшелланд
11
Альберт Гренбек
ЦП
31
Kasper Kristensen
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
1
Николай Ларсен
ВР
5
Ulrik Jenssen
ЦЗ
23
Oliver Marc Rose-Villadsen
ЦП
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Остались в запасе
11
Альберт Гренбек
ЦП
31
Kasper Kristensen
ЦФ
Остались в запасе
1
Николай Ларсен
ВР
5
Ulrik Jenssen
ЦЗ
23
Oliver Marc Rose-Villadsen
ЦП
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Статистика матча Орхус - Нордшелланд
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Орхус
Лига конференций, 4 тур
Бранн
- : -
26.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Нордшелланд
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Информация о матче
Стадион:
НРГИ Парк
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