Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Греция. Суперлига
Олимпиакос - Панатинаикос
Олимпиакос - Панатинаикос: обзор матча 21 июня 2020
Олимпиакос
21.06.2020, воскресенье, 21:30
Греция. Суперлига, 3 тур
3 : 0
Завершен
Панатинаикос
5'
Гильерме
21'
Ю. Эль-Араби
90+1'
Кафу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олимпиакос - Панатинаикос
ГОЛ! 3:0!
Кафу
Пас отдал
А. Бухалакис
90'
+1
Желтая карточка
Б. Гаспар
90'
Замена
Бруно
️️️️
М. Камара
86'
86'
Замена
А. Кампецис
️️️️
Ануар
82'
Желтая карточка
В. Загаритис
80'
Замена
В. Загаритис
️️️️
И. Хадзитеодоридис
74'
Желтая карточка
Ануар
Замена
Б. Гаспар
️️️️
М. Ловера
74'
Замена
Г. Масурас
️️️️
О. Эльабделлауи
74'
72'
Замена
Я. Бузукис
️️️️
Y. Ayoub
Замена
Кафу
️️️️
Гильерме
62'
Замена
А. Хассан
️️️️
Ю. Эль-Араби
62'
Желтая карточка
Гильерме
48'
46'
Замена
Д. Коловос
️️️️
Г. Жахид
43'
Желтая карточка
А. Хадзийованнис
42'
Желтая карточка
Д. Курбелис
35'
Желтая карточка
И. Хадзитеодоридис
ГОЛ! 2:0!
Ю. Эль-Араби
Пас отдал
О. Эльабделлауи
21'
ГОЛ! 1:0!
Гильерме
Пас отдал
М. Ловера
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
1
Жозе Са
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
35
Рубен Семеду
ЦЗ
27
Уссейну Ба
ЦЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
8
Гильерме
ЦП
2
Мади Камара
ЦП
41
Андреас Бухалакис
ЦП
7
Константинос Фортунис
АП
17
Максимилиано Ловера
ЦФ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
Панатинаикос
1
Сократис Диудис
ВР
4
Барт Шенкевельд
ЦЗ
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЦЗ
6
Димитрис Курбелис
ЦП
23
Ануар
ЦП
20
Yassin Ayoub
ЦП
77
Christos Donis
ЦП
11
Гаяс Жахид
ЦП
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦФ
9
Федерико Македа
ЦФ
Главный тренер
Гиоргос Донис
Олимпиакос
16
Бобби Аллен
ВР
4
Папе Сиссе
ЦЗ
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
88
Кафу
ЦП
77
Лазар Ранджелович
ПВ
7
Бруно
ЦФ
19
Ахмед Хассан
ЦФ
Панатинаикос
23
Василиос Ксенопулос
ВР
14
Сотирис Александропулос
ЦП
37
Andreas Athanasakopoulos
ЦП
8
Яннис Бузукис
ЦП
22
Димитриос Коловос
ЦП
23
Vangelis Theocharis
ЦП
19
Василиос Загаритис
ЦП
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
58
Dimitrios Serpezis
ЦФ
4-3-1-2
1
Са
21
Цимикас
35
Семеду
27
Ба
3
Эльабделлауи
8
Гильерме
2
Камара
41
Бухалакис
7
Фортунис
19
Эль-Араби
17
Ловера
3-5-2
1
Диудис
4
Шенкевельд
4
Коловециос
12
Хадзитеодоридис
6
Курбелис
20
77
11
Жахид
23
Ануар
9
Македа
7
Хадзийованнис
3
Эльабделлауи
7
Масурас
7
Масурас
3
Эльабделлауи
17
Ловера
76
Гаспар
76
Гаспар
17
Ловера
8
Гильерме
88
Кафу
88
Кафу
8
Гильерме
2
Камара
7
Бруно
7
Бруно
2
Камара
19
Эль-Араби
19
Хассан
19
Хассан
19
Эль-Араби
20
8
Бузукис
8
Бузукис
20
11
Жахид
22
Коловос
22
Коловос
11
Жахид
12
Хадзитеодоридис
19
Загаритис
19
Загаритис
12
Хадзитеодоридис
23
Ануар
90
Кампецис
90
Кампецис
23
Ануар
Остались в запасе
Олимпиакос
Панатинаикос
77
Лазар Ранджелович
ПВ
16
Бобби Аллен
ВР
4
Папе Сиссе
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
Главный тренер
Педру Мартинш
14
Сотирис Александропулос
ЦП
23
Василиос Ксенопулос
ВР
37
Andreas Athanasakopoulos
ЦП
23
Vangelis Theocharis
ЦП
58
Dimitrios Serpezis
ЦФ
Главный тренер
Гиоргос Донис
Остались в запасе
77
Лазар Ранджелович
ПВ
16
Бобби Аллен
ВР
4
Папе Сиссе
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
Остались в запасе
14
Сотирис Александропулос
ЦП
23
Василиос Ксенопулос
ВР
37
Andreas Athanasakopoulos
ЦП
23
Vangelis Theocharis
ЦП
58
Dimitrios Serpezis
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
Главный тренер
Гиоргос Донис
Статистика матча Олимпиакос - Панатинаикос
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Панатинаикос
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Информация о матче
Стадион:
Георгиос Караискакис
Новости команд
Все
Олимпиакос
Панатинаикос
«Панатинаикос» – ЦСКА София: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Панатинаикоса» и ЦСКА София на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Европы: шансы «Ренна» и «Олимпиакоса» на победу в матче 4 тура
3 ноября
«Олимпиакос» – «Спарта Прага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Кайрата» и «Панатинаикоса» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Лига Европы: шансы «Ренна» и «Олимпиакоса» на победу в матче 4 тура
3 ноября
«Олимпиакос» – «Спарта Прага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Олимпиакоса» и «Спарты Праги» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Марсель» – «Олимпиакос»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
Лига Европы: шансы «Марселя» и «Олимпиакоса» на победу в матче 2-го тура общего этапа
14 октября
«Панатинаикос» – ЦСКА София: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Панатинаикоса» и ЦСКА София на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Кайрата» и «Панатинаикоса» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Защитник «Балтики» близок к отъезду в Европу
17 октября
9
«Панатинаикос» – «Борац»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+