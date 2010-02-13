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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Валансьен - Ницца
Валансьен - Ницца: обзор матча 13 февраля 2010
Валансьен
13.02.2010, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 24 тур
2 : 1
Завершен
Ницца
51'
Р. Матер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валансьен - Ницца
ГОЛ! 1:0!
Р. Матер
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валансьен
30
Николас Пеннето
ВР
6
Давид Дюкортью
ЛЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
25
Руди Матер
ПЗ
28
Гаэль Данич
ЛП
8
Фахид Бен Халфаллах
ЛП
15
Карлос Санчес
ЦП
20
Фуед Кадир
ЦП
21
Жозе Саез
ЦП
Главный тренер
Филипп Монтанье
Ницца
1
Давид Оспина
ВР
2
Ренато Сивелли
ЛЗ
0
Грегори Пэйсли
ЛЗ
4
Онуекачи Апам
ЦЗ
8
Махамане Траоре
ОП
15
Кафумба Кулибали
ЦП
14
Эмерс Фаэ
ЦП
18
Дрисса Диаките
ЦП
15
Дидье Дигар
ЦП
14
Лоик Реми
ЦФ
39
Микаэль Поте
ЦФ
Главный тренер
Дидье Оле-Николь
Валансьен
16
Жан-Луис Лека
ВР
29
Сиака Тьене
ЛЗ
3
Жак Абардонадо
ЦЗ
6
Реми Гомис
ЦП
24
Рено Коад
ЦП
18
Амара Бангура
ЦФ
33
Филип Шебо
ЦФ
Ницца
0
Жереми Моро
ВР
3
Ален Кантарей
ЦЗ
8
Давид Эльебюик
ЦП
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
40
Антони Мунье
ЦП
27
Жульен Сабле
ПП
21
Хабиб Бамого
ЦФ
3-2-5
30
Пеннето
13
Бонг
5
Ангуа
4
Бишевац
6
Дюкортью
25
Матер
8
Бен Халфаллах
15
Санчес
20
Кадир
21
Саез
28
Данич
3-1-4-2
1
Оспина
2
Сивелли
4
Апам
0
Пэйсли
8
Траоре
14
Фаэ
18
Диаките
15
Дигар
15
Кулибали
39
Поте
14
Реми
Остались в запасе
Валансьен
Ницца
16
Жан-Луис Лека
ВР
29
Сиака Тьене
ЛЗ
3
Жак Абардонадо
ЦЗ
6
Реми Гомис
ЦП
24
Рено Коад
ЦП
18
Амара Бангура
ЦФ
33
Филип Шебо
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
3
Ален Кантарей
ЦЗ
21
Хабиб Бамого
ЦФ
0
Жереми Моро
ВР
8
Давид Эльебюик
ЦП
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
40
Антони Мунье
ЦП
27
Жульен Сабле
ПП
Главный тренер
Дидье Оле-Николь
Остались в запасе
16
Жан-Луис Лека
ВР
29
Сиака Тьене
ЛЗ
3
Жак Абардонадо
ЦЗ
6
Реми Гомис
ЦП
24
Рено Коад
ЦП
18
Амара Бангура
ЦФ
33
Филип Шебо
ЦФ
Остались в запасе
3
Ален Кантарей
ЦЗ
21
Хабиб Бамого
ЦФ
0
Жереми Моро
ВР
8
Давид Эльебюик
ЦП
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
40
Антони Мунье
ЦП
27
Жульен Сабле
ПП
Главный тренер
Филипп Монтанье
Главный тренер
Дидье Оле-Николь
Статистика матча Валансьен - Ницца
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Валансьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Кевийи
- : -
21.11.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 12 тур
Валансьен
2 : 2
05.11.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 11 тур
Канн
2 : 1
31.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Версаль
1 : 0
03.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 8 тур
Валансьен
2 : 1
26.09.2026
Ле-Пюи
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Главный судья:
Стефан Бре
(Сент-Брек)
Стадион:
Нунгессер
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