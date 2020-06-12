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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Минск - Ислочь
Минск - Ислочь: обзор матча 12 июня 2020
Минск
12.06.2020, пятница, 18:00
Белоруссия. Высшая лига, 13 тур
0 : 1
Завершен
Ислочь
55'
D. Komarovsky (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Минск - Ислочь
Желтая карточка
А. Васильев
90'
Желтая карточка
И. Алексиевич
75'
Замена
А. Васильев
️️️️
А. Шемрук
73'
Желтая карточка
А. Шрамченко
65'
Желтая карточка
Д. Рыжук
55'
55'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
D. Komarovsky
46'
Замена
А. Макась
️️️️
O. Papush
40'
Желтая карточка
O. Papush
14'
Желтая карточка
S. Kontsevoj
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Минск
35
Дмитрий Прищепа
ЦЗ
2
Дмитрий Рыжук
ЦЗ
25
Юрий Остроух
ЦЗ
19
Кирилл Зинович
ЦП
13
Илья Алексиевич
ЦП
15
Олег Евдокимов
ЦП
23
Павел Горбач
ЦФ
16
Sergey Veremko
ЦФ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
8
Антон Шрамченко
ЦФ
2
Андрей Шемрук
ЦФ
Главный тренер
Георгий Кондратьев
Ислочь
1
Егор Хаткевич
ВР
0
O. Papush
ЦЗ
33
Сергей Карпович
ЦЗ
25
Игорь Кузьменок
ЦЗ
0
S. Kontsevoj
ЦЗ
13
Годфри Биток Стефен
ЦЗ
0
S. Tsveiba
ЦЗ
21
Vadim Melnik
ЦП
91
Олег Патоцкий
ЦП
15
Dmitri Komarovsky
ЦФ
95
Момо Янсане
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
Минск
3
Евгений Чаговец
ЦЗ
12
Алексей Иванов
ЦЗ
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
10
Сергей Сазончик
ЦП
27
Александр Васильев
ЦП
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
22
Artyom Vasilyev
ЦФ
0
A. Leonov
ЦФ
9
Роман Грибовский
ЦФ
Ислочь
66
Oluwaseun Gbolahan Adegbola
ЦЗ
4
Aleksei Yanushkevich
ЦЗ
7
Aleksandr Bychenok
ЦП
16
Владислав Василючек
ЦФ
19
Denis Firago
ЦФ
11
Aleksandr Kholodinskiy
ЦФ
15
Александр Макась
ЦФ
37
Dmitry Nekrashevich
ЦФ
3-3-5
35
Прищепа
2
Рыжук
25
Остроух
19
Зинович
13
Алексиевич
15
Евдокимов
16
2
Шемрук
8
Шрамченко
10
Хващинский
23
Горбач
3-2-2-2
1
Хаткевич
0
13
Стефен
0
33
Карпович
25
Кузьменок
21
91
Патоцкий
95
Янсане
15
2
Шемрук
27
Васильев
27
Васильев
2
Шемрук
0
15
Макась
15
Макась
0
Остались в запасе
Минск
Ислочь
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
3
Евгений Чаговец
ЦЗ
12
Алексей Иванов
ЦЗ
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
10
Сергей Сазончик
ЦП
22
Artyom Vasilyev
ЦФ
0
A. Leonov
ЦФ
9
Роман Грибовский
ЦФ
Главный тренер
Георгий Кондратьев
66
Oluwaseun Gbolahan Adegbola
ЦЗ
4
Aleksei Yanushkevich
ЦЗ
7
Aleksandr Bychenok
ЦП
16
Владислав Василючек
ЦФ
19
Denis Firago
ЦФ
11
Aleksandr Kholodinskiy
ЦФ
37
Dmitry Nekrashevich
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
Остались в запасе
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
3
Евгений Чаговец
ЦЗ
12
Алексей Иванов
ЦЗ
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
10
Сергей Сазончик
ЦП
22
Artyom Vasilyev
ЦФ
0
A. Leonov
ЦФ
9
Роман Грибовский
ЦФ
Остались в запасе
66
Oluwaseun Gbolahan Adegbola
ЦЗ
4
Aleksei Yanushkevich
ЦЗ
7
Aleksandr Bychenok
ЦП
16
Владислав Василючек
ЦФ
19
Denis Firago
ЦФ
11
Aleksandr Kholodinskiy
ЦФ
37
Dmitry Nekrashevich
ЦФ
Главный тренер
Георгий Кондратьев
Главный тренер
Виталий Жуковский
Статистика матча Минск - Ислочь
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Минск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Минск
- : -
28.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
МЛ Витебск
4 : 0
01.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Минск
1 : 3
23.10.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Ислочь
4 : 2
17.10.2026
Минск
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Белшина
2 : 3
07.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Ислочь
1 : 0
28.10.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Нафтан
0 : 6
24.10.2026
Ислочь
Информация о матче
Стадион:
ФК "Минск"
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