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Динамо - Торпедо-БелАЗ

03.04.2020, Пятница, 19:00 мск Белоруссия. Высшая лига, 3 тур Динамо - Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига 2019
27 тур
3 ноября, воскресенье 14:00 Торпедо-БелАЗ 4:0 Динамо
12 тур
22 июня, суббота 19:00 Динамо 0:3 Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига 2018
16 тур
31 октября, среда 18:45 Торпедо-БелАЗ 0:0 Динамо
1 тур
31 марта, суббота 19:00 Динамо 2:1 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2017
18 тур
13 августа, воскресенье 14:45 Динамо 1:0 Торпедо-БелАЗ
3 тур
15 апреля, суббота 15:30 Торпедо-БелАЗ 1:0 Динамо
Беларусь. Высшая лига 2016
16 тур
8 октября, суббота 15:00 Динамо 1:1 Торпедо-БелАЗ
1 тур
2 апреля, суббота 17:00 Торпедо-БелАЗ 0:2 Динамо
Беларусь. Высшая лига 2015
17 тур
23 августа, воскресенье 20:00 Торпедо-БелАЗ 1:0 Динамо
4 тур
4 мая, понедельник 18:30 Динамо 4:0 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2014, группа A
30 тур
9 ноября, воскресенье 14:00 Торпедо-БелАЗ 2:1 Динамо
25 тур
27 сентября, суббота 15:00 Динамо 1:1 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2014
21 тур
17 августа, воскресенье 19:30 Динамо 0:0 Торпедо-БелАЗ
10 тур
31 мая, суббота 15:30 Торпедо-БелАЗ 1:0 Динамо
Беларусь. Высшая лига 2013, группа A
32 тур
1 декабря, воскресенье 14:00 Торпедо-БелАЗ 0:1 Динамо
27 тур
20 октября, воскресенье 16:00 Динамо 0:0 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2013
18 тур
21 июля, воскресенье 18:00 Динамо 1:2 Торпедо-БелАЗ
7 тур
4 мая, суббота 19:00 Торпедо-БелАЗ 2:3 Динамо
Беларусь. Высшая лига 2012
32 тур
17 ноября, суббота 15:00 Торпедо-БелАЗ 0:2 Динамо
21 тур
18 августа, суббота 19:00 Динамо 2:0 Торпедо-БелАЗ
10 тур
12 мая, суббота 19:00 Торпедо-БелАЗ 0:0 Динамо
Беларусь. Высшая лига 2011
28 тур
16 октября, воскресенье 15:00 Торпедо-БелАЗ 1:1 Динамо
20 тур
5 августа, пятница 19:00 Динамо 0:1 Торпедо-БелАЗ
9 тур
11 мая, среда 00:00 Торпедо-БелАЗ 1:0 Динамо
Беларусь. Высшая лига 2010
33 тур
21 ноября, воскресенье 15:00 Торпедо-БелАЗ 3:1 Динамо
22 тур
23 августа, понедельник 18:30 Торпедо-БелАЗ 2:0 Динамо
11 тур
19 мая, среда 19:00 Динамо 5:1 Торпедо-БелАЗ
Чемпионат Белоруссии 2009
24 тур
25 октября, воскресенье 15:15 Динамо 0:0 Торпедо-БелАЗ
11 тур
28 июня, воскресенье 00:00 Торпедо-БелАЗ 0:0 Динамо
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Шахтер Сл 30 17 8 5 57:21 +36 59
2. БАТЭ 30 17 7 6 65:32 +33 58
3. Торпедо-БелАЗ 30 16 8 6 55:37 +18 56
4. Динамо-Брест 30 17 3 10 63:40 +23 54
5. Неман 30 16 5 9 41:29 +12 53
6. Динамо Мн 30 16 4 10 38:25 +13 52
7. Ислочь 30 13 6 11 47:46 +1 45
8. Рух 30 11 11 8 57:38 +19 44
9. Славия-Мозырь 30 10 9 11 41:49 -8 39
10. Энергетик-БГУ 30 11 5 14 43:46 -3 38
11. Минск 30 11 5 14 45:57 -12 38
12. Витебск 30 8 12 10 30:38 -8 36
13. Городея 30 8 7 15 30:48 -18 31
14. Слуцк 29 8 3 18 31:55 -24 27
15. Белшина 30 5 6 19 34:71 -37 21
16. Смолевичи 29 3 5 21 27:72 -45 14
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