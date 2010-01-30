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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Ницца
Монако - Ницца: обзор матча 30 января 2010
Монако
30.01.2010, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 22 тур
3 : 2
Завершен
Ницца
19'
П. Чу-Юн
60'
П. Чу-Юн
62'
Нене
54'
Ш. Бен-Саада
80'
Д. Дигар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Ницца
Вторая желтая
Р. Сивелли
Замена
Н. Н'Кулу
️️️️
А. Алонсо
Замена
В. Муратори
️️️️
С. Пюйгренье
Желтая карточка
С. Пюйгренье
ГОЛ! 3:2!
Д. Дигар
Желтая карточка
Р. Сивелли
Замена
А. Мунье
️️️️
К. Кулибали
Замена
М. Маазу
️️️️
Л. Аруна
ГОЛ! 3:1!
Нене
ГОЛ! 2:1!
П. Чу-Юн
Замена
Х. Бамого
️️️️
Л. Реми
ГОЛ! 1:1!
Ш. Бен-Саада
Желтая карточка
М. Поте
Желтая карточка
П. Чу-Юн
Замена
Ж. Сид
️️️️
Г. Пэйсли
ГОЛ! 1:0!
П. Чу-Юн
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
16
Стефан Руффье
ВР
13
Джими Траоре
ЛЗ
28
Себастьен Пюйгренье
ЦЗ
20
Франсуа Модесто
ЦЗ
27
Седрик Монгонгю
ПЗ
12
Нене
ЛП
6
Томас Мангани
ЦП
25
Лукман Аруна
ЦП
15
Диего Перес
ЦП
8
Алехандро Алонсо
ПП
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Ницца
1
Давид Оспина
ВР
2
Ренато Сивелли
ЛЗ
0
Грегори Пэйсли
ЛЗ
3
Ален Кантарей
ЦЗ
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
15
Кафумба Кулибали
ЦП
14
Эмерс Фаэ
ЦП
15
Дидье Дигар
ЦП
18
Дрисса Диаките
ЦП
39
Микаэль Поте
ЦФ
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Монако
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
26
Винсан Муратори
ЛЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
89
Йоан Молло
ЦП
20
Янник Сагбо
ЦФ
22
Мусса Маазу
ЦФ
Ницца
0
Лионель Летизи
ВР
0
Жеральд Сид
ЦЗ
8
Махамане Траоре
ОП
8
Давид Эльебюик
ЦП
40
Антони Мунье
ЦП
27
Жульен Сабле
ПП
21
Хабиб Бамого
ЦФ
4-5-1
16
Руффье
13
Траоре
28
Пюйгренье
20
Модесто
27
Монгонгю
12
Нене
6
Мангани
25
Аруна
15
Перес
8
Алонсо
30
Пак Чу-Юн
3-5-2
1
Оспина
2
Сивелли
3
Кантарей
0
Пэйсли
18
Бен-Саада
14
Фаэ
15
Дигар
18
Диаките
15
Кулибали
14
Реми
39
Поте
28
Пюйгренье
26
Муратори
26
Муратори
28
Пюйгренье
8
Алонсо
63
Н'Кулу
63
Н'Кулу
8
Алонсо
25
Аруна
22
Маазу
22
Маазу
25
Аруна
14
Реми
21
Бамого
21
Бамого
14
Реми
0
Пэйсли
0
Сид
0
Сид
0
Пэйсли
15
Кулибали
40
Мунье
40
Мунье
15
Кулибали
Остались в запасе
Монако
Ницца
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
89
Йоан Молло
ЦП
20
Янник Сагбо
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
0
Лионель Летизи
ВР
8
Махамане Траоре
ОП
8
Давид Эльебюик
ЦП
27
Жульен Сабле
ПП
Главный тренер
Оливье Панталони
Остались в запасе
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
89
Йоан Молло
ЦП
20
Янник Сагбо
ЦФ
Остались в запасе
0
Лионель Летизи
ВР
8
Махамане Траоре
ОП
8
Давид Эльебюик
ЦП
27
Жульен Сабле
ПП
Главный тренер
Филипе Луис
Главный тренер
Оливье Панталони
Статистика матча Монако - Ницца
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Главный судья:
Оливье Тюаль
(Брест)
Стадион:
Луи II
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