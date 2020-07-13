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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Кайсериспор - Газиантеп
Кайсериспор - Газиантеп: обзор матча 13 июля 2020
Кайсериспор
13.07.2020, понедельник, 18:30
Турция. Суперлига, 32 тур
1 : 1
Завершен
Газиантеп
90+2'
A. Kravets
62'
А. Максим
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кайсериспор - Газиантеп
Замена
М. Лопеш
️️️️
Э. Ташдемир
90'
+5
Замена
A. Aktas
️️️️
B. Dja DjÃ©djÃ©
90'
+5
Замена
B. Rienstra
️️️️
З. Квржич
90'
+5
90'
+2
Желтая карточка
J. Maranhao
ГОЛ! 1:1!
A. Kravets
90'
+2
89'
Замена
M. Çelik
️️️️
М. Демир
88'
Желтая карточка
B. Pawlowski
Красная карточка
D. Angelo
87'
85'
Желтая карточка
М. Демир
84'
Замена
A. Sousa
️️️️
J.
73'
Желтая карточка
J.
Красная карточка
Б. Менса
73'
Замена
M. Situm
️️️️
П. Энрике
71'
70'
Замена
Г. Вурал
️️️️
Ф. Соялп
70'
Замена
B. Pawlowski
️️️️
К. Эзер
62'
ГОЛ! 0:1!
А. Максим
Пас отдал
Ф. Соялп
Желтая карточка
З. Квржич
54'
Замена
M. Mesanovic
️️️️
C. Şahin
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайсериспор
1
Silviu Lung Jr.
ВР
20
Зоран Квржич
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
22
Cristian Sapunaru
ЦЗ
3
Diego Angelo
ЦЗ
8
Hasan HÃ¼seyin Acar
ЦП
70
Cenk Şahin
ЦП
97
Brice Dja DjÃ©djÃ©
ЦП
43
Бернард Менса
ЦП
7
Педро Энрике
ЦП
0
A. Kravets
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Газиантеп
19
Гюнай Гювенк
ВР
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
27
Жан-Армель Кана-Бийик
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
12
J. Maranhao
ЦЗ
77
Огюз Джейлан
ЦЗ
8
Фуркан Соялп
ЦП
6
Jefferson
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
10
Кенан Эзер
ЦП
9
Мухаммет Демир
ЦФ
Кайсериспор
13
Исмаил Кипе
ВР
24
Mert Kula
ЦЗ
38
Ben Rienstra
ЦЗ
13
Мигел Лопеш
ПАЗ
22
Aksel Aktas
ЦП
44
Oğuzhan Çapar
ЦФ
14
Emre Demir
ЦФ
9
M. Mesanovic
ЦФ
18
Mario Situm
ЦФ
19
Omer Uzun
ЦФ
Газиантеп
1
Haydar Yilmaz
ВР
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
35
Ulas Zengin
ЦЗ
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
23
Mehmet Erdem Ugurlu
ЦЗ
13
Раман Чибса
ЦП
5
Kubilay Aktas
ЦП
19
Bartlomiej Pawlowski
ЦП
18
AndrÃ© Sousa
ЦП
88
Muğdat Çelik
ЦФ
4-5-1
1
20
Квржич
22
3
33
Ташдемир
70
97
43
Менса
7
Энрике
8
0
3-2-4-1
19
Гювенк
14
Тошка
12
77
Джейлан
3
Джилободжи
27
Кана-Бийик
6
44
Максим
10
Эзер
8
Соялп
9
Демир
33
Ташдемир
13
Лопеш
13
Лопеш
33
Ташдемир
20
Квржич
38
38
20
Квржич
97
22
22
97
70
9
9
70
7
Энрике
18
18
7
Энрике
8
Соялп
77
Вурал
77
Вурал
8
Соялп
10
Эзер
19
19
10
Эзер
6
18
18
6
9
Демир
88
88
9
Демир
Остались в запасе
Кайсериспор
Газиантеп
44
Oğuzhan Çapar
ЦФ
13
Исмаил Кипе
ВР
24
Mert Kula
ЦЗ
14
Emre Demir
ЦФ
19
Omer Uzun
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
1
Haydar Yilmaz
ВР
35
Ulas Zengin
ЦЗ
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
23
Mehmet Erdem Ugurlu
ЦЗ
13
Раман Чибса
ЦП
5
Kubilay Aktas
ЦП
Остались в запасе
44
Oğuzhan Çapar
ЦФ
13
Исмаил Кипе
ВР
24
Mert Kula
ЦЗ
14
Emre Demir
ЦФ
19
Omer Uzun
ЦФ
Остались в запасе
1
Haydar Yilmaz
ВР
35
Ulas Zengin
ЦЗ
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
23
Mehmet Erdem Ugurlu
ЦЗ
13
Раман Чибса
ЦП
5
Kubilay Aktas
ЦП
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Статистика матча Кайсериспор - Газиантеп
1
2
4
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Газиантеп
Турция. Суперлига, 13 тур
Газиантеп
- : -
28.11.2026
Амед
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Информация о матче
Стадион:
Кадир Хас
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