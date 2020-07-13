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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Коньяспор - Истанбул Башакшехир
Коньяспор - Истанбул Башакшехир: обзор матча 13 июля 2020
Коньяспор
13.07.2020, понедельник, 21:00
Турция. Суперлига, 32 тур
4 : 3
Завершен
Истанбул Башакшехир
20'
F. Miya
27'
О. Али Саинер
45+1'
F. Miya
85'
Н. Скубич
3'
Э. Вишча (П)
70'
Д. Ба
77'
Э. Элиа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коньяспор - Истанбул Башакшехир
89'
Замена
М. Текдемир
️️️️
Э. Кривелли
ГОЛ! 4:3!
Н. Скубич
Пас отдал
Й. Йонссон
85'
Замена
Тюрам
️️️️
Д. Милошевич
80'
77'
ГОЛ! 3:3!
Э. Элиа
Пас отдал
Ж. Кайсара
Замена
С. Ай
️️️️
F. Miya
74'
Замена
М. Евтович
️️️️
V. Findikli
72'
70'
ГОЛ! 3:2!
Д. Ба
Пас отдал
Э. Вишча
70'
Замена
Робиньо
️️️️
И. Кахведжи
59'
Замена
Б. Озкан
️️️️
А. Епуряну
49'
Желтая карточка
А. Епуряну
46'
Замена
Э. Элиа
️️️️
Д. Алексич
ГОЛ! 3:1!
F. Miya
45'
+1
Желтая карточка
Д. Милошевич
35'
32'
Желтая карточка
Д. Алексич
31'
Желтая карточка
Э. Вишча
ГОЛ! 2:1!
О. Али Саинер
Пас отдал
А. Хаджиахметович
27'
ГОЛ! 1:1!
F. Miya
Пас отдал
А. Улудаг
20'
Желтая карточка
U. Demirok
9'
3'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Э. Вишча
Желтая карточка
F. Miya
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коньяспор
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
89
Нейц Скубич
ЦЗ
15
Uğur Demirok
ЦЗ
28
Marin Anicic
ЦЗ
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
16
Йенс Йонссон
ОП
2
Volkan Findikli
ЦП
21
Farouk Miya
ЦП
27
Дени Милошевич
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
42
Омер Али Саинер
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Истанбул Башакшехир
34
Мерт Гюнок
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
10
Эдин Вишча
ПВ
19
Демба Ба
ЦФ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Коньяспор
5
Селим Ай
ЦЗ
12
Гильерме
ЦЗ
87
Ferhat Ãztorun
ЦЗ
4
Ali Turan
ЦЗ
8
Марко Евтович
ЦП
27
Леван Шенгелия
ЦП
61
MÃ¼cahit Atalay
ЦФ
34
Тюрам
ЦФ
11
Рияд Байич
ЦФ
22
Эрдон Дачи
ЦФ
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
26
Карлос Понк
ЦЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
70
Робиньо
ЦФ
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
4-1-4-1
1
Ташкыран
89
Скубич
28
3
Улудаг
15
16
Йонссон
2
27
Милошевич
8
Хаджиахметович
21
42
Саинер
3-2-2-1-2
34
Гюнок
37
Шкртел
24
Епуряну
9
Алексич
80
Кайсара
3
Клиши
17
Кахведжи
5
Топал
10
Вишча
27
Кривелли
19
Ба
21
5
Ай
5
Ай
21
2
8
Евтович
8
Евтович
2
27
Милошевич
34
Тюрам
34
Тюрам
27
Милошевич
27
Кривелли
21
Текдемир
21
Текдемир
27
Кривелли
24
Епуряну
19
Озкан
19
Озкан
24
Епуряну
9
Алексич
11
Элиа
11
Элиа
9
Алексич
17
Кахведжи
70
Робиньо
70
Робиньо
17
Кахведжи
Остались в запасе
Коньяспор
Истанбул Башакшехир
61
MÃ¼cahit Atalay
ЦФ
12
Гильерме
ЦЗ
87
Ferhat Ãztorun
ЦЗ
4
Ali Turan
ЦЗ
27
Леван Шенгелия
ЦП
11
Рияд Байич
ЦФ
22
Эрдон Дачи
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
1
Волкан Бабакан
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
26
Карлос Понк
ЦЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
61
MÃ¼cahit Atalay
ЦФ
12
Гильерме
ЦЗ
87
Ferhat Ãztorun
ЦЗ
4
Ali Turan
ЦЗ
27
Леван Шенгелия
ЦП
11
Рияд Байич
ЦФ
22
Эрдон Дачи
ЦФ
Остались в запасе
1
Волкан Бабакан
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
26
Карлос Понк
ЦЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Коньяспор - Истанбул Башакшехир
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
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