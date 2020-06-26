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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Бешикташ - Коньяспор
Бешикташ - Коньяспор: обзор матча 26 июня 2020
Бешикташ
26.06.2020, пятница, 21:00
Турция. Суперлига, 29 тур
3 : 0
Завершен
Коньяспор
40'
Б. Йылмаз
45+1'
A. Diaby
52'
J. Lens
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бешикташ - Коньяспор
Желтая карточка
Т. Бойд
87'
Желтая карточка
Р. Йилмаз
86'
Замена
К. Йилмаз
️️️️
М. Эль-Ненни
84'
Замена
Г. Ялчин
️️️️
A. Diaby
78'
78'
Замена
V. Findikli
️️️️
М. Евтович
78'
Замена
Э. Дачи
️️️️
Р. Байич
Замена
Н. Уйсал
️️️️
А. Хатчинсон
70'
Замена
Т. Бойд
️️️️
J. Lens
70'
Замена
К. Боатенг
️️️️
Д. Н'Куду
70'
61'
Замена
F. Miya
️️️️
О. Али Саинер
61'
Замена
Тюрам
️️️️
Д. Милошевич
ГОЛ! 3:0!
J. Lens
Пас отдал
Б. Йылмаз
52'
46'
Замена
M. Anicic
️️️️
С. Ай
ГОЛ! 2:0!
A. Diaby
Пас отдал
Б. Йылмаз
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
Б. Йылмаз
Пас отдал
Р. Йилмаз
40'
Желтая карточка
Д. Вида
33'
15'
Красная карточка
А. Хаджиахметович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
27
Jeremain Lens
ЦП
21
Abdoulay Diaby
ЦП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Коньяспор
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
5
Селим Ай
ЦЗ
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
89
Нейц Скубич
ЦЗ
15
Uğur Demirok
ЦЗ
16
Йенс Йонссон
ОП
8
Марко Евтович
ЦП
27
Дени Милошевич
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
42
Омер Али Саинер
ЦФ
11
Рияд Байич
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Бешикташ
97
Утку Ювакуран
ВР
88
Джанер Эркин
ЦЗ
12
Erdogan Kaya
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
24
Дорухан Токез
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
8
Картал Йилмаз
ЦП
50
Гювен Ялчин
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
19
Тайлер Бойд
ЦФ
Коньяспор
1
Серкан Киринтили
ВР
87
Ferhat Ãztorun
ЦЗ
28
Marin Anicic
ЦЗ
4
Ali Turan
ЦЗ
27
Леван Шенгелия
ЦП
21
Farouk Miya
ЦП
2
Volkan Findikli
ЦП
61
MÃ¼cahit Atalay
ЦФ
34
Тюрам
ЦФ
22
Эрдон Дачи
ЦФ
4-5-1
30
Дестаноглу
77
Генюл
4
Руис
33
Йилмаз
21
Вида
13
Хатчинсон
27
21
14
Н'Куду
6
Эль-Ненни
17
Йылмаз
4-1-3-2
1
Ташкыран
3
Улудаг
89
Скубич
15
5
Ай
16
Йонссон
8
Евтович
27
Милошевич
8
Хаджиахметович
11
Байич
42
Саинер
13
Хатчинсон
20
Уйсал
20
Уйсал
13
Хатчинсон
6
Эль-Ненни
8
Йилмаз
8
Йилмаз
6
Эль-Ненни
21
50
Ялчин
50
Ялчин
21
14
Н'Куду
27
Боатенг
27
Боатенг
14
Н'Куду
27
19
Бойд
19
Бойд
27
5
Ай
28
28
5
Ай
42
Саинер
21
21
42
Саинер
8
Евтович
2
2
8
Евтович
27
Милошевич
34
Тюрам
34
Тюрам
27
Милошевич
11
Байич
22
Дачи
22
Дачи
11
Байич
Остались в запасе
Бешикташ
Коньяспор
97
Утку Ювакуран
ВР
88
Джанер Эркин
ЦЗ
12
Erdogan Kaya
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
24
Дорухан Токез
ЦП
Главный тренер
Шенол Гюнеш
61
MÃ¼cahit Atalay
ЦФ
1
Серкан Киринтили
ВР
87
Ferhat Ãztorun
ЦЗ
4
Ali Turan
ЦЗ
27
Леван Шенгелия
ЦП
Главный тренер
Ильхан Палут
Остались в запасе
97
Утку Ювакуран
ВР
88
Джанер Эркин
ЦЗ
12
Erdogan Kaya
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
24
Дорухан Токез
ЦП
Остались в запасе
61
MÃ¼cahit Atalay
ЦФ
1
Серкан Киринтили
ВР
87
Ferhat Ãztorun
ЦЗ
4
Ali Turan
ЦЗ
27
Леван Шенгелия
ЦП
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Главный тренер
Ильхан Палут
Статистика матча Бешикташ - Коньяспор
3
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Бешикташ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
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