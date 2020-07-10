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Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Гранада
Реал Сосьедад - Гранада: обзор матча 10 июля 2020
Реал Сосьедад
10.07.2020, пятница, 20:30
Испания. Примера, 35 тур
2 : 3
Завершен
Гранада
47'
М. Мерино
83'
М. Оярсабаль
21'
А. Пуэртас
43'
Р. Сольдадо
88'
Д. Дуарте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Гранада
90'
+3
Замена
Ж. Диаш
️️️️
А. Пуэртас
90'
+3
Замена
Х. Мартинес
️️️️
Я. Эррера
88'
Желтая карточка
А. Пуэртас
88'
ГОЛ! 2:3!
Д. Дуарте
Пас отдал
Д. Мачис
ГОЛ! 2:2!
М. Оярсабаль
Пас отдал
Н. Джуара
83'
Замена
Р. Лопес
️️️️
В. Жозе
79'
Замена
А. Горосабель
️️️️
А. Элустондо
70'
68'
Замена
Х. Санчес
️️️️
Х. Вальехо
Желтая карточка
А. Элустондо
67'
Замена
Н. Джуара
️️️️
Порту
64'
63'
Замена
Р. Азиз
️️️️
Я. Брайс
63'
Замена
Д. Мачис
️️️️
Р. Сольдадо
ГОЛ! 1:2!
М. Мерино
47'
43'
ГОЛ! 0:2!
Р. Сольдадо
39'
Желтая карточка
Р. Сольдадо
21'
ГОЛ! 0:1!
А. Пуэртас
Пас отдал
Д. Дуарте
7'
Желтая карточка
К. Фернандес Луна
Желтая карточка
А. Муньос
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
36
Мартин Субименди
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
10
Порту
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Гранада
1
Руй Силва
ВР
21
Карлос Нева
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
88
Ян Брайс
ЦП
21
Янхель Эррера
ЦП
7
Антонио Пуэртас
ПВ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
4
Аритц Арамбарри
ЦЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
17
Давид Зурутуса
ЦП
7
Найс Джуара
ЦП
12
Роберто Лопес
АП
8
Мартин Эдегор
АП
24
Хулен Лобете
ЦФ
9
Александер Исак
ЦФ
Гранада
24
Жоау Кошта
ВР
13
Аарон Эскандель
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
5
Херман Санчес
ЦЗ
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
23
Жил Диаш
ЛВ
12
Рамон Азиз
ЦП
19
Марио Родригес
ЦП
19
Анхель Монторо
ЦП
19
Феде Вико
АП
70
Антонин
ЦФ
4-2-3-1
13
Мойя
3
Муньос
24
Ле Норман
3
Льоренте
6
Элустондо
36
Субименди
23
Мерино
10
Оярсабаль
7
Барренечеа
10
Порту
12
Виллиан Жозе
3-2-2-1-2
1
Силва
16
Диас
24
Вальехо
22
Дуарте
20
Фулкье
21
Нева
88
Брайс
21
Эррера
7
Пуэртас
14
Фернандес Луна
9
Сольдадо
6
Элустондо
2
Горосабель
2
Горосабель
6
Элустондо
12
Виллиан Жозе
12
Лопес
12
Лопес
12
Виллиан Жозе
10
Порту
7
Джуара
7
Джуара
10
Порту
9
Сольдадо
11
Мачис
11
Мачис
9
Сольдадо
7
Пуэртас
23
Диаш
23
Диаш
7
Пуэртас
24
Вальехо
5
Санчес
5
Санчес
24
Вальехо
21
Эррера
15
Мартинес
15
Мартинес
21
Эррера
88
Брайс
12
Азиз
12
Азиз
88
Брайс
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Гранада
4
Аритц Арамбарри
ЦЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
1
Алекс Ремиро
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
17
Давид Зурутуса
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
24
Хулен Лобете
ЦФ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
24
Жоау Кошта
ВР
13
Аарон Эскандель
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
19
Марио Родригес
ЦП
19
Анхель Монторо
ЦП
19
Феде Вико
АП
70
Антонин
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Остались в запасе
4
Аритц Арамбарри
ЦЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
1
Алекс Ремиро
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
17
Давид Зурутуса
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
24
Хулен Лобете
ЦФ
9
Александер Исак
ЦФ
Остались в запасе
24
Жоау Кошта
ВР
13
Аарон Эскандель
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
19
Марио Родригес
ЦП
19
Анхель Монторо
ЦП
19
Феде Вико
АП
70
Антонин
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Главный тренер
Диего Мартинес
Статистика матча Реал Сосьедад - Гранада
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Реал Сосьедад
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Информация о матче
Главный судья:
Хуан Мартинес Мунуэра
(Бенидорм)
Стадион:
Реале Арена
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