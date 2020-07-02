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Эйбар - Осасуна

02.07.2020, Четверг, 20:30 мск Испания. Примера, 33 тур Эйбар - Осасуна
Испания. Примера (2019/2020)
2 тур
24 августа, суббота 18:00 Осасуна 0:0 Эйбар
Испания. Примера (2016/2017)
27 тур
13 марта, понедельник 22:45 Осасуна 1:1 Эйбар
8 тур
17 октября, понедельник 21:45 Эйбар 2:3 Осасуна
Испания. Кубок (2016/2017)
1/8 финала
ответный матч		 12 января, четверг 21:00 Эйбар 0:0 Осасуна
Испания. Кубок (2016/2017)
1/8 финала
первый матч		 3 января, вторник 21:00 Осасуна 0:3 Эйбар
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