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Леганес - Гранада

22.06.2020, Понедельник, 23:00 мск Испания. Примера, 31 тур Леганес - Гранада
Испания. Примера (2019/2020)
7 тур
28 сентября, суббота 19:30 Гранада 1:0 Леганес
Испания. Примера (2016/2017)
26 тур
4 марта, суббота 15:00 Леганес 1:0 Гранада
7 тур
1 октября, суббота 14:00 Гранада 0:1 Леганес
Испания. Кубок (2015/2016)
1/16 финала
ответный матч		 17 декабря, четверг 23:00 Гранада 1:0 Леганес
Испания. Кубок (2015/2016)
1/16 финала
первый матч		 1 декабря, вторник 23:00 Леганес 2:1 Гранада
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