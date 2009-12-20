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Судьи
Главный судья:
Рудди Буке (Амьен)

Осер - Тулуза

20.12.2009, Воскресенье, 19:00 мск Осер, стадион Аббе-Дешамп Франция. Лига 1, 18 тур Осер - Тулуза
Франция. Лига 1 (2008/2009)
26 тур
28 февраля, суббота 23:00 Осер 1:1 Тулуза
8 тур
4 октября, суббота 21:00 Тулуза 1:0 Осер
Кубок Французской Лиги (2008/2009)
1/16 финала
23 сентября, вторник 23:00 Осер 1:1
(6:5)п		 Тулуза
Франция. Лига 1 (2007/2008)
25 тур
16 февраля, суббота 22:00 Осер 1:0 Тулуза
7 тур
1 сентября, суббота 22:00 Тулуза 2:0 Осер
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Марсель 38 23 9 6 69:36 +33 78
2. Лион 38 20 12 6 64:38 +26 72
3. Осер 38 20 11 7 42:29 +13 71
4. Лилль 38 21 7 10 72:40 +32 70
5. Монпелье 38 20 9 9 50:40 +10 69
6. Бордо 38 19 7 12 58:40 +18 64
7. Лорьян 38 16 10 12 54:42 +12 58
8. Монако 38 15 10 13 39:45 -6 55
9. Ренн 38 14 11 13 52:41 +11 53
10. Валансьен 38 14 10 14 50:50 0 52
11. Ланс 38 12 12 14 40:44 -4 48
12. Нанси 38 13 9 16 46:53 -7 48
13. ПСЖ 38 12 11 15 50:46 +4 47
14. Тулуза 38 12 11 15 36:36 0 47
15. Ницца 38 11 11 16 41:57 -16 44
16. Сошо 38 11 8 19 28:52 -24 41
17. Сент-Этьен 38 10 10 18 27:45 -18 40
18. Ле Ман 38 8 8 22 36:59 -23 32
19. Булонь 38 7 10 21 31:62 -31 31
20. Гренобль 38 5 8 25 31:61 -30 23
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