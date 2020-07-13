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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Маритиму - Риу Аве
Маритиму - Риу Аве: обзор матча 13 июля 2020
Маритиму
13.07.2020, понедельник, 21:00
Португалия. Примейра, 32 тур
0 : 0
Завершен
Риу Аве
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Маритиму - Риу Аве
90'
+1
Желтая карточка
Н. Сантуш
Замена
G.
️️️️
Р. Пиньо
88'
Замена
F. Bambock
️️️️
П. Пеладжо
88'
88'
Замена
П. Амарал
️️️️
М. Рейс
88'
Замена
B. Moreira
️️️️
Л. Пиазон
Замена
Хадаш
️️️️
Э. Коста
88'
46'
Замена
К. Манэ
️️️️
Ж. Дала
45'
+1
Желтая карточка
Т. Боревкович
Замена
Э. Коста
️️️️
J. Correa
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Маритиму
1
Амир Абедзаде
ВР
15
Рене Сантос
ЦЗ
45
Фабиу Шина
ЦЗ
5
Dejan Kerkez
ЦЗ
5
Зайнадине
ЦЗ
14
Нану
ПЗ
7
Милсон
ЛВ
0
J. Correa
ЦП
4
Josip Vukovic
ЦП
6
Педру Пеладжо
ЦП
9
Родриго Пиньо
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Риу Аве
1
Pawel Kieszek
ВР
21
Тони Боревкович
ЦЗ
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
7
Diogo Figueiras
ЦЗ
6
Филипе Аугусто
ЦП
8
Tarantini
ЦП
9
Мехди Тареми
ЦФ
11
Нуну Сантуш
ЦФ
12
Лукас Пиазон
ЦФ
10
Желсон Дала
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Маритиму
27
Charles
ВР
12
Franck Bambock
ЦП
8
Хадаш
ЦП
68
Juan Alberto Mosquera
ЦФ
10
Getterson
ЦФ
95
Жоэль Таго
ЦФ
20
Kibe
ЦФ
24
Erivaldo
ЦФ
12
Эдгар Коста
ЦФ
Риу Аве
28
Пауло Витор
ВР
24
Педру Амарал
ЦЗ
24
Мессиас
ЦЗ
20
Нельсон Монте
ЦЗ
27
Rúben Gonçalves
ЦФ
45
Leandro Silva
ЦФ
20
Diego Lopes
ЦФ
20
Карлос Манэ
ЦФ
9
Bruno Moreira
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Абедзаде
45
Шина
5
5
Зайнадине
15
Сантос
14
Нану
0
4
6
Пеладжо
7
Милсон
9
Пиньо
4-2-4
1
33
Сантос
2
Рейс
7
21
Боревкович
6
Аугусто
8
10
Дала
12
Пиазон
11
Сантуш
9
Тареми
6
Пеладжо
12
12
6
Пеладжо
Коста
8
Хадаш
8
Хадаш
Коста
9
Пиньо
10
10
9
Пиньо
0
12
Коста
12
Коста
0
2
Рейс
24
Амарал
24
Амарал
2
Рейс
10
Дала
20
Карлос Манэ
20
Карлос Манэ
10
Дала
12
Пиазон
9
9
12
Пиазон
Остались в запасе
Маритиму
Риу Аве
68
Juan Alberto Mosquera
ЦФ
27
Charles
ВР
95
Жоэль Таго
ЦФ
20
Kibe
ЦФ
24
Erivaldo
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
27
Rúben Gonçalves
ЦФ
45
Leandro Silva
ЦФ
28
Пауло Витор
ВР
24
Мессиас
ЦЗ
20
Нельсон Монте
ЦЗ
20
Diego Lopes
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Остались в запасе
68
Juan Alberto Mosquera
ЦФ
27
Charles
ВР
95
Жоэль Таго
ЦФ
20
Kibe
ЦФ
24
Erivaldo
ЦФ
Остались в запасе
27
Rúben Gonçalves
ЦФ
45
Leandro Silva
ЦФ
28
Пауло Витор
ВР
24
Мессиас
ЦЗ
20
Нельсон Монте
ЦЗ
20
Diego Lopes
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Главный тренер
Жозе Гомеш
Статистика матча Маритиму - Риу Аве
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Маритиму
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
- : -
27.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Маритиму
0 : 0
10.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 7 тур
Жил Висенте
1 : 1
19.09.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 6 тур
Морейренcе
3 : 1
14.09.2026
Маритиму
Риу Аве
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Академика де Визеу
2 : 1
01.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
3 : 2
11.10.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 7 тур
Алверка
1 : 0
19.09.2026
Риу Аве
Информация о матче
Стадион:
Дос Баррейрос
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