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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Риу Аве - Портимоненси
Риу Аве - Портимоненси: обзор матча 09 июля 2020
Риу Аве
09.07.2020, четверг, 19:00
Португалия. Примейра, 31 тур
2 : 1
Завершен
Портимоненси
35'
М. Тареми (П)
90'
Ф. Аугусто
6'
R. Vaz Te
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Риу Аве - Портимоненси
Желтая карточка
Л. Пиазон
90'
+3
90'
+3
Замена
H.
️️️️
J. Tavares
ГОЛ! 2:1!
Ф. Аугусто
90'
88'
Желтая карточка
Л. Поссиньоло
Замена
B. Moreira
️️️️
М. Рейс
86'
Замена
П. Амарал
️️️️
Н. Сантуш
80'
78'
Замена
️️️️
R. Vaz Te
78'
Замена
Б. Кошта
️️️️
Л. Фернандес
Замена
К. Манэ
️️️️
D. Figueiras
64'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Тареми
35'
34'
Желтая карточка
J.
19'
Замена
R.
️️️️
Денер
6'
ГОЛ! 0:1!
R. Vaz Te
Пас отдал
Табата
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Риу Аве
1
Pawel Kieszek
ВР
7
Diogo Figueiras
ЦЗ
21
Тони Боревкович
ЦЗ
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
8
Tarantini
ЦП
6
Филипе Аугусто
ЦП
20
Diego Lopes
ЦФ
10
Желсон Дала
ЦФ
9
Мехди Тареми
ЦФ
11
Нуну Сантуш
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Портимоненси
71
Суичи Гонда
ВР
4
Jadson
ЦЗ
5
Фали Канде
ЦЗ
6
Emmanuel Hackman
ЦЗ
2
Koki Anzai
ЦЗ
36
Лукас Поссиньоло
ЦЗ
33
Лукас Фернандес
ЦП
12
JÃºnior Tavares
ЦП
13
Денер
ЦП
10
Табата
ПВ
0
R. Vaz Te
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Риу Аве
28
Пауло Витор
ВР
24
Педру Амарал
ЦЗ
20
Нельсон Монте
ЦЗ
24
Мессиас
ЦЗ
28
Vitó
ЦП
27
Rúben Gonçalves
ЦФ
20
Карлос Манэ
ЦФ
12
Лукас Пиазон
ЦФ
9
Bruno Moreira
ЦФ
Портимоненси
94
Самуэл
ВР
0
Henrique
ЦЗ
5
RÃ´mulo
ЦП
10
Айлтон Боа Морте
ЦП
28
Бруну Кошта
ЦП
7
Фернандо Медейрос
ЦП
9
Моанад Али
ЦФ
92
Rodrigo
ЦФ
15
Jackson MartÃnez
ЦФ
4-2-4
1
7
33
Сантос
2
Рейс
21
Боревкович
8
6
Аугусто
20
11
Сантуш
9
Тареми
10
Дала
3-2-3-1-1
71
Гонда
6
2
36
Поссиньоло
4
5
Канде
33
Фернандес
12
13
Денер
10
Табата
0
11
Сантуш
24
Амарал
24
Амарал
11
Сантуш
7
20
Карлос Манэ
20
Карлос Манэ
7
2
Рейс
9
9
2
Рейс
12
0
0
12
13
Денер
5
5
13
Денер
33
Фернандес
28
Кошта
28
Кошта
33
Фернандес
Остались в запасе
Риу Аве
Портимоненси
27
Rúben Gonçalves
ЦФ
28
Пауло Витор
ВР
20
Нельсон Монте
ЦЗ
24
Мессиас
ЦЗ
28
Vitó
ЦП
12
Лукас Пиазон
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
9
Моанад Али
ЦФ
92
Rodrigo
ЦФ
94
Самуэл
ВР
10
Айлтон Боа Морте
ЦП
7
Фернандо Медейрос
ЦП
15
Jackson MartÃnez
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Остались в запасе
27
Rúben Gonçalves
ЦФ
28
Пауло Витор
ВР
20
Нельсон Монте
ЦЗ
24
Мессиас
ЦЗ
28
Vitó
ЦП
12
Лукас Пиазон
ЦФ
Остались в запасе
9
Моанад Али
ЦФ
92
Rodrigo
ЦФ
94
Самуэл
ВР
10
Айлтон Боа Морте
ЦП
7
Фернандо Медейрос
ЦП
15
Jackson MartÃnez
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Главный тренер
Паулу Сержиу
Статистика матча Риу Аве - Портимоненси
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Риу Аве
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Академика де Визеу
2 : 1
01.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
3 : 2
11.10.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 7 тур
Алверка
1 : 0
19.09.2026
Риу Аве
Портимоненси
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 3
18.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 33 тур
Портимоненси
2 : 2
11.05.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Спортинг
3 : 0
04.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 31 тур
Портимоненси
0 : 2
28.04.2024
Морейренcе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фамаликан
2 : 2
21.04.2024
Портимоненси
Информация о матче
Стадион:
Эштадио до Риу Аве
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