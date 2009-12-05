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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бордо - ПСЖ
Бордо - ПСЖ: обзор матча 05 декабря 2009
Бордо
05.12.2009, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 16 тур
1 : 0
Завершен
ПСЖ
24'
Я. Плашил
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бордо - ПСЖ
Желтая карточка
Б. Тремулинас
Замена
К. Жалле
️️️️
К. Макелеле
Желтая карточка
К. Макелеле
Желтая карточка
М. Планюс
Замена
Ю. Санкаре
️️️️
Ж. Клеман
Замена
А. Траоре
️️️️
Г. Сертик
Замена
Жуссие
️️️️
Й. Гуффран
Замена
️️️️
М. Эрдинг
ГОЛ! 1:0!
Я. Плашил
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
16
Седрик Каррассо
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
27
Марк Планюс
ЦЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
21
Матье Шальме
ПЗ
18
Ярослав Плашил
ЦП
12
Алу Диарра
ЦП
22
Грегори Сертик
ЦП
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
27
Маруан Шамах
ЦФ
94
Йоан Гуффран
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
ПСЖ
30
Апула Эдель
ВР
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
13
Самми Траоре
ЦЗ
22
Сильвен Арман
ЦЗ
2
Сеара
ПЗ
29
Стефан Сессеньон
ЦП
11
Жереми Клеман
ЦП
8
Клеман Шантом
ЦП
0
Клод Макелеле
ЦП
88
Пеги Луйиндула
ЦФ
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Бордо
16
Ульрих Раме
ВР
0
Франк Жюрьетти
ЛЗ
22
Людовик Сане
ЦЗ
7
Абду Траоре
ЦП
20
Жуссие
ЦП
11
Давид Белльон
ЦФ
79
Фернандо Кавенаги
ЦФ
ПСЖ
16
Вилли Гронден
ВР
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
23
Грандди Н'Гойи
ЦП
13
Юнус Санкаре
ЦП
18
Лорис Арно
ЦФ
4-4-2
16
Каррассо
14
Тремулинас
27
Планюс
13
Сиани
21
Шальме
18
Плашил
22
Сертик
8
Гуркюфф
12
Диарра
94
Гуффран
27
Шамах
4-4-2
30
Эдель
2
Сеара
13
Траоре
22
Арман
12
Сахо
11
Клеман
8
Шантом
0
Макелеле
29
Сессеньон
9
Эрдинг
88
Луйиндула
22
Сертик
7
Траоре
7
Траоре
22
Сертик
94
Гуффран
20
Жуссие
20
Жуссие
94
Гуффран
0
Макелеле
13
Жалле
13
Жалле
0
Макелеле
11
Клеман
13
Санкаре
13
Санкаре
11
Клеман
Остались в запасе
Бордо
ПСЖ
16
Ульрих Раме
ВР
0
Франк Жюрьетти
ЛЗ
22
Людовик Сане
ЦЗ
11
Давид Белльон
ЦФ
79
Фернандо Кавенаги
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
18
Лорис Арно
ЦФ
16
Вилли Гронден
ВР
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
23
Грандди Н'Гойи
ЦП
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Остались в запасе
16
Ульрих Раме
ВР
0
Франк Жюрьетти
ЛЗ
22
Людовик Сане
ЦЗ
11
Давид Белльон
ЦФ
79
Фернандо Кавенаги
ЦФ
Остались в запасе
18
Лорис Арно
ЦФ
16
Вилли Гронден
ВР
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
23
Грандди Н'Гойи
ЦП
Главный тренер
Лоран Блан
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Статистика матча Бордо - ПСЖ
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Дамьен Леденту
(Шалон-на-Марне)
Стадион:
Шабан Дельма
Где смотреть матч:
"Спорт-Плюс" 22:55 (прямая)
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