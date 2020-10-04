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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Кайрат - Астана
Кайрат - Астана: обзор матча 04 октября 2020
Кайрат
04.10.2020, воскресенье, 17:30
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
3 : 0
Завершен
Астана
47'
А. Абикен
49'
У. Радакович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кайрат - Астана
49'
ГОЛ! 1:1!
У. Радакович
ГОЛ! 1:0!
А. Абикен
47'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайрат
92
Стас Покатилов
ВР
5
Гафуржан Суюмбаев
ЛЗ
20
Раде Дугалич
ЦЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
24
Дино Миканович
ПЗ
11
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
96
Айбол Абикен
ЦП
27
Небойса Косович
ЦП
6
Яцек Горальски
ЦП
95
Абат Аимбетов
ЦФ
19
Вагнер Лав
ЦФ
Главный тренер
Кахабер Цхададзе
Астана
1
Nenad Eric
ВР
44
Evgeny Postnikov
ЦЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
77
Дмитрий Шомко
ЦЗ
26
Урош Радакович
ЦЗ
88
Юрий Перцух
ЦП
16
Рунар Мар Сигурйонссон
ЦП
10
Марин Томасов
ЦП
11
Тигран Барсегян
ЦП
7
Макс Эбонг
АП
79
Пиерос Сотириу
ЦФ
Главный тренер
Станимир Стойлов
Кайрат
44
Данил Устименко
ВР
4
Сергей Кейлер
ЛЗ
3
Нурлан Даиров
ЦЗ
23
Денис Поляков
ЦЗ
13
Камо Оганесян
ПЗ
10
Эльхан Астанов
ЛВ
8
Адам Адахаджиев
ЦП
47
Данияр Усенов
ЦП
11
Артур Шушеначев
ЦФ
18
Эсеола
ЦФ
0
K. Wrzesinski
ЦФ
Астана
35
Станислав Павлов
ВР
1
Дмитрий Непогодов
ВР
27
Юрий Логвиненко
ЦЗ
73
Дидар Жалмукан
ЛВ
13
Станислав Басманов
ЛВ
66
Султан Сагнаев
ОП
21
Мади Жакипбаев
ЦП
24
Лука Шимунович
ЦП
7
Дорин Ротариу
ПВ
81
Рамазан Каримов
ЦФ
99
Алексей Щеткин
ЦФ
4-3-1-2
92
Покатилов
5
Суюмбаев
20
Дугалич
28
Алип
24
Миканович
96
Абикен
27
Косович
6
Горальски
11
Алыкулов
19
Вагнер Лав
95
Аимбетов
4-4-1-1
1
15
Бейсебеков
77
Шомко
26
Радакович
44
16
Мар Сигурйонссон
10
Томасов
11
Барсегян
88
Перцух
7
Эбонг
79
Сотириу
Остались в запасе
Кайрат
Астана
3
Нурлан Даиров
ЦЗ
11
Артур Шушеначев
ЦФ
18
Эсеола
ЦФ
0
K. Wrzesinski
ЦФ
8
Адам Адахаджиев
ЦП
10
Эльхан Астанов
ЛВ
47
Данияр Усенов
ЦП
4
Сергей Кейлер
ЛЗ
44
Данил Устименко
ВР
23
Денис Поляков
ЦЗ
13
Камо Оганесян
ПЗ
Главный тренер
Кахабер Цхададзе
81
Рамазан Каримов
ЦФ
73
Дидар Жалмукан
ЛВ
99
Алексей Щеткин
ЦФ
13
Станислав Басманов
ЛВ
21
Мади Жакипбаев
ЦП
66
Султан Сагнаев
ОП
35
Станислав Павлов
ВР
1
Дмитрий Непогодов
ВР
27
Юрий Логвиненко
ЦЗ
24
Лука Шимунович
ЦП
7
Дорин Ротариу
ПВ
Главный тренер
Станимир Стойлов
Остались в запасе
3
Нурлан Даиров
ЦЗ
11
Артур Шушеначев
ЦФ
18
Эсеола
ЦФ
0
K. Wrzesinski
ЦФ
8
Адам Адахаджиев
ЦП
10
Эльхан Астанов
ЛВ
47
Данияр Усенов
ЦП
4
Сергей Кейлер
ЛЗ
44
Данил Устименко
ВР
23
Денис Поляков
ЦЗ
13
Камо Оганесян
ПЗ
Остались в запасе
81
Рамазан Каримов
ЦФ
73
Дидар Жалмукан
ЛВ
99
Алексей Щеткин
ЦФ
13
Станислав Басманов
ЛВ
21
Мади Жакипбаев
ЦП
66
Султан Сагнаев
ОП
35
Станислав Павлов
ВР
1
Дмитрий Непогодов
ВР
27
Юрий Логвиненко
ЦЗ
24
Лука Шимунович
ЦП
7
Дорин Ротариу
ПВ
Главный тренер
Кахабер Цхададзе
Главный тренер
Станимир Стойлов
Статистика матча Кайрат - Астана
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Кайрат
Лига конференций, 4 тур
Кайрат
- : -
26.11.2026
Мьеллбю
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Кайрат
1 : 1
31.10.2026
Алтай
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Актобе
2 : 2
25.10.2026
Кайрат
Лига конференций, 2 тур
Кайрат
1 : 5
22.10.2026
Панатинаикос
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Кайрат
5 : 0
18.10.2026
Иртыш
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Астана
2 : 2
18.10.2026
Каспий
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Иртыш
0 : 1
14.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Информация о матче
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