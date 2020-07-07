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Материалы

Лечче - Лацио

07.07.2020, Вторник, 20:30 мск Италия. Серия А, 31 тур Лечче - Лацио
Италия. Серия А (2019/2020)
12 тур
10 ноября, воскресенье 17:00 Лацио 4:2 Лечче
Италия. Серия А (2011/2012)
34 тур
22 апреля, воскресенье 17:00 Лацио 1:1 Лечче
15 тур
10 декабря, суббота 21:00 Лечче 2:3 Лацио
Италия. Серия А (2010/2011)
38 тур
22 мая, воскресенье 22:45 Лечче 2:4 Лацио
19 тур
9 января, воскресенье 17:00 Лацио 1:2 Лечче
Италия. Серия А (2008/2009)
25 тур
22 февраля, воскресенье 17:00 Лечче 0:2 Лацио
6 тур
4 октября, суббота 20:00 Лацио 1:1 Лечче
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