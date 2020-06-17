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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Шальке-04
Айнтрахт - Шальке-04: обзор матча 17 июня 2020
Айнтрахт
17.06.2020, среда, 19:30
Германия. Бундеслига, 32 тур
2 : 1
Завершен
Шальке-04
28'
А. Силва
50'
Д. Абрахам
59'
У. МакКенни
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Шальке-04
Желтая карточка
Б. Дост
90'
+2
Желтая карточка
К. Трапп
90'
+1
87'
Замена
Б. Раман
️️️️
Н. Буджеллаб
84'
Замена
М. Тиав
️️️️
Х. Миранда
Замена
Т. Чендлер
️️️️
Д. Да Коста
82'
Замена
Б. Дост
️️️️
А. Силва
82'
77'
Вторая желтая
Д. Боздоган
Замена
М. Гачинович
️️️️
С. Роде
77'
74'
Желтая карточка
Н. Буджеллаб
Замена
М. Хинтереггер
️️️️
Ш. Илсанкер
69'
Замена
Д. Соу
️️️️
Д. Кор
69'
59'
ГОЛ! 2:1!
У. МакКенни
Пас отдал
А. Шепф
57'
Замена
М. Грегоритч
️️️️
А. Кутуджу
56'
Желтая карточка
Д. Боздоган
54'
Желтая карточка
Б. Очипка
ГОЛ! 2:0!
Д. Абрахам
Пас отдал
Ф. Костич
50'
46'
Замена
Р. Матондо
️️️️
Т. Беккер
Желтая карточка
Д. Камада
37'
37'
Желтая карточка
У. МакКенни
ГОЛ! 1:0!
А. Силва
Пас отдал
Д. Камада
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
31
Доминик Кор
ЦП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
18
Даичи Камада
АП
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Шальке-04
1
Александр Нюбель
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
8
Тимо Беккер
ЦЗ
70
Джан Боздоган
ЦП
18
Алессандро Шепф
ЦП
10
Нассим Буджеллаб
ЦП
29
Уэстон МакКенни
ЦП
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Айнтрахт
1
Фредерик Реннов
ВР
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
6
Лукас Торро
ОП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
97
Джибриль Соу
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
12
Бас Дост
ЦФ
Шальке-04
1
Маркус Шуберт
ВР
34
Михаэль Лангер
ВР
12
Малик Тиав
ЦЗ
6
Йонас Хофманн
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
39
Рабби Матондо
ПВ
14
Бенито Раман
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
4-3-2-1
1
Трапп
20
Хасебе
19
Абрахам
26
Н'Дика
21
Да Коста
31
Кор
31
Илсанкер
17
Роде
18
Костич
18
Камада
19
Силва
3-2-4-1
1
Нюбель
3
Кенни
5
Кабак
8
Беккер
33
Миранда
5
Очипка
18
Шепф
10
Буджеллаб
29
МакКенни
70
Боздоган
23
Кутуджу
31
Илсанкер
13
Хинтереггер
13
Хинтереггер
31
Илсанкер
21
Да Коста
22
Чендлер
22
Чендлер
21
Да Коста
31
Кор
97
Соу
97
Соу
31
Кор
17
Роде
8
Гачинович
8
Гачинович
17
Роде
19
Силва
12
Дост
12
Дост
19
Силва
33
Миранда
12
Тиав
12
Тиав
33
Миранда
10
Буджеллаб
14
Раман
14
Раман
10
Буджеллаб
8
Беккер
39
Матондо
39
Матондо
8
Беккер
23
Кутуджу
11
Грегоритч
11
Грегоритч
23
Кутуджу
Остались в запасе
Айнтрахт
Шальке-04
6
Лукас Торро
ОП
1
Фредерик Реннов
ВР
6
Алмами Туре
ПЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
Главный тренер
Адольф Хюттер
22
Левент Мерджан
АП
1
Маркус Шуберт
ВР
34
Михаэль Лангер
ВР
6
Йонас Хофманн
ЦП
Главный тренер
Давид Вагнер
Остались в запасе
6
Лукас Торро
ОП
1
Фредерик Реннов
ВР
6
Алмами Туре
ПЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
Остались в запасе
22
Левент Мерджан
АП
1
Маркус Шуберт
ВР
34
Михаэль Лангер
ВР
6
Йонас Хофманн
ЦП
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Давид Вагнер
Статистика матча Айнтрахт - Шальке-04
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Главный судья:
Гвидо Винкманн
(Керкен)
Стадион:
Дойче банк Парк
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