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Расписание матчей
Германия. Кубок
Вюрцбургер Кикерс - Хоффенхайм
Вюрцбургер Кикерс - Хоффенхайм: обзор матча 10 августа 2019
Вюрцбургер Кикерс
10.08.2019, суббота, 19:30
Германия. Кубок, 1/32 финала
3 : 3
Счет по пенальти – 4 : 5
Завершен
Хоффенхайм
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Вюрцбургер Кикерс - Хоффенхайм
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Вюрцбургер Кикерс
Германия. Третья Лига, 15 тур
Вюрцбургер Кикерс
- : -
28.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 14 тур
Ян Регенсбург
2 : 1
21.11.2026
Вюрцбургер Кикерс
Германия. Третья Лига, 13 тур
Вюрцбургер Кикерс
0 : 1
08.11.2026
Хоффенхайм II
Германия. Третья Лига, 12 тур
Фортуна
1 : 2
31.10.2026
Вюрцбургер Кикерс
Германия. Третья Лига, 11 тур
Меппен
4 : 0
24.10.2026
Вюрцбургер Кикерс
Германия. Третья Лига, 10 тур
Вюрцбургер Кикерс
2 : 0
17.10.2026
Вальдхоф Мангейм
Хоффенхайм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Стадион:
Рейн-Некар Арена
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