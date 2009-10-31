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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Тулуза
Марсель - Тулуза: обзор матча 31 октября 2009
Марсель
31.10.2009, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 12 тур
1 : 1
Завершен
Тулуза
75'
Брандао
28'
М. Сиссоко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Тулуза
Желтая карточка
Г. Хайнце
Желтая карточка
Брандао
ГОЛ! 1:1!
Брандао
Желтая карточка
О. Блондель
Замена
Ш. Каборе
️️️️
Л. Гонсалес
Желтая карточка
Д. Браатен
Замена
Б. Коне
️️️️
М. Вальбуэна
Замена
А. Бен Арфа
️️️️
Ф. Абриэль
Желтая карточка
Э. Капу
ГОЛ! 0:1!
М. Сиссоко
Желтая карточка
Г. Бокали
10'
Замена
О. Блондель
️️️️
П. Машаду
Красная карточка
Й. Пеле
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
20
Сулейман Диавара
ЦЗ
5
Габриэль Хайнце
ЦЗ
2
Гарри Бокали
ПЗ
25
Стефан Мбиа
ЦП
27
Лучо Гонсалес
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
7
Фабрис Абриэль
ПП
76
Мамаду Ньянг
ЦФ
11
Брандао
ЦФ
Главный тренер
Эрик Геретс
Тулуза
16
Йоанн Пеле
ВР
24
Дэни Нунке
ЦЗ
12
Шейх М'Бенге
ЦЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
23
Альбен Эбондо
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
27
Франк Табану
ЦП
55
Паулу Машаду
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
22
Даниэль Браатен
ПП
10
Андре-Пьер Жиньяк
ЦФ
Главный тренер
Ален Казанова
Марсель
16
Элинтон Андраде
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
21
Лоран Боннар
ПЗ
77
Шарль Каборе
ОП
8
Атем Бен Арфа
АП
14
Бакари Коне
ЦФ
23
Фернандо Морьентес
ЦФ
Тулуза
16
Оливье Блондель
ВР
88
Луан
ЛВ
17
Этьен Дидо
ЦП
14
Франсуа Сирье
ЦП
14
Матье Берсон
ЦП
35
Ахмед Сукуна
ЦФ
9
Ксавье Пентекот
ЦФ
4-3-1-2
30
Манданда
4
Хилтон
20
Диавара
5
Хайнце
2
Бокали
25
Мбиа
27
Гонсалес
7
Абриэль
28
Вальбуэна
11
Брандао
76
Ньянг
4-1-4-1
16
Пеле
23
Эбондо
12
М'Бенге
3
Конгре
24
Нунке
6
Капу
22
Браатен
55
Машаду
17
Сиссоко
27
Табану
10
Жиньяк
27
Гонсалес
77
Каборе
77
Каборе
27
Гонсалес
7
Абриэль
8
Бен Арфа
8
Бен Арфа
7
Абриэль
28
Вальбуэна
14
Коне
14
Коне
28
Вальбуэна
55
Машаду
16
Блондель
16
Блондель
55
Машаду
Остались в запасе
Марсель
Тулуза
16
Элинтон Андраде
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
21
Лоран Боннар
ПЗ
23
Фернандо Морьентес
ЦФ
Главный тренер
Эрик Геретс
35
Ахмед Сукуна
ЦФ
17
Этьен Дидо
ЦП
14
Франсуа Сирье
ЦП
14
Матье Берсон
ЦП
88
Луан
ЛВ
9
Ксавье Пентекот
ЦФ
Главный тренер
Ален Казанова
Остались в запасе
16
Элинтон Андраде
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
21
Лоран Боннар
ПЗ
23
Фернандо Морьентес
ЦФ
Остались в запасе
35
Ахмед Сукуна
ЦФ
17
Этьен Дидо
ЦП
14
Франсуа Сирье
ЦП
14
Матье Берсон
ЦП
88
Луан
ЛВ
9
Ксавье Пентекот
ЦФ
Главный тренер
Эрик Геретс
Главный тренер
Ален Казанова
Статистика матча Марсель - Тулуза
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Информация о матче
Главный судья:
Саид Эннжими
(Касабланка)
Стадион:
Велодром
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