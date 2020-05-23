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Материалы

Витебск - Динамо

23.05.2020, Суббота, 20:30 мск Белоруссия. Высшая лига, 10 тур Витебск - Динамо
Белоруссия. Высшая лига 2019
25 тур
19 октября, суббота 18:00 Динамо 0:2 Витебск
10 тур
1 июня, суббота 17:00 Витебск 1:3 Динамо
Белоруссия. Высшая лига 2018
27 тур
3 ноября, суббота 15:00 Витебск 0:1 Динамо
12 тур
18 июня, понедельник 17:00 Динамо 1:1 Витебск
Беларусь. Высшая лига 2017
30 тур
26 ноября, воскресенье 14:00 Витебск 1:4 Динамо
15 тур
2 июля, воскресенье 17:00 Динамо 1:3 Витебск
Беларусь. Высшая лига 2016
24 тур
2 октября, воскресенье 16:00 Витебск 0:2 Динамо
9 тур
22 мая, воскресенье 18:00 Динамо 1:0 Витебск
Беларусь. Высшая лига 2015
20 тур
21 сентября, понедельник 17:00 Динамо 0:0 Витебск
7 тур
23 мая, суббота 15:00 Витебск 0:0 Динамо
Беларусь. Высшая лига 2011
24 тур
11 сентября, воскресенье 15:00 Динамо 2:0 Витебск
22 тур
20 августа, суббота 18:00 Динамо 2:2 Витебск
11 тур
21 мая, суббота 18:00 Витебск 1:3 Динамо
Беларусь. Высшая лига 2010
26 тур
26 сентября, воскресенье 16:00 Динамо 0:2 Витебск
17 тур
27 июня, воскресенье 20:00 Витебск 3:1 Динамо
6 тур
28 апреля, среда 18:30 Динамо 1:1 Витебск
Чемпионат Белоруссии 2009
19 тур
19 сентября, суббота 19:30 Витебск 2:3 Динамо
6 тур
6 мая, среда 00:00 Динамо 2:1 Витебск
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Шахтер Сл 30 17 8 5 57:21 +36 59
2. БАТЭ 30 17 7 6 65:32 +33 58
3. Торпедо-БелАЗ 30 16 8 6 55:37 +18 56
4. Динамо-Брест 30 17 3 10 63:40 +23 54
5. Неман 30 16 5 9 41:29 +12 53
6. Динамо Мн 30 16 4 10 38:25 +13 52
7. Ислочь 30 13 6 11 47:46 +1 45
8. Рух 30 11 11 8 57:38 +19 44
9. Славия-Мозырь 30 10 9 11 41:49 -8 39
10. Энергетик-БГУ 30 11 5 14 43:46 -3 38
11. Минск 30 11 5 14 45:57 -12 38
12. Витебск 30 8 12 10 30:38 -8 36
13. Городея 30 8 7 15 30:48 -18 31
14. Слуцк 29 8 3 18 31:55 -24 27
15. Белшина 30 5 6 19 34:71 -37 21
16. Смолевичи 29 3 5 21 27:72 -45 14
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