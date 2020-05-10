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Материалы

Ислочь - Белшина

10.05.2020, Воскресенье, 14:00 мск Белоруссия. Высшая лига, 8 тур Ислочь - Белшина
Беларусь. Высшая лига 2016
22 тур
17 сентября, суббота 15:00 Белшина 0:0 Ислочь
7 тур
12 мая, четверг 18:30 Ислочь 2:3 Белшина
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