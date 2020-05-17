Введите ваш ник на сайте

Кельн - Майнц

17.05.2020, Воскресенье, 16:30 мск Германия. Бундеслига, 26 тур Кельн - Майнц
Германия. Бундеслига (2019/2020)
9 тур
25 октября, пятница 21:30 Майнц 3:1 Кельн
Германия. Бундеслига (2017/2018)
29 тур
7 апреля, суббота 16:30 Кельн 1:1 Майнц
12 тур
18 ноября, суббота 17:30 Майнц 1:0 Кельн
Германия. Бундеслига (2016/2017)
34 тур
20 мая, суббота 16:30 Кельн 2:0 Майнц
17 тур
22 января, воскресенье 19:30 Майнц 0:0 Кельн
Германия. Бундеслига (2015/2016)
30 тур
17 апреля, воскресенье 18:30 Майнц 2:3 Кельн
13 тур
21 ноября, суббота 17:30 Кельн 0:0 Майнц
Германия. Бундеслига (2014/2015)
33 тур
16 мая, суббота 16:30 Майнц 2:0 Кельн
16 тур
16 декабря, вторник 22:00 Кельн 0:0 Майнц
Германия. Кубок (2013/2014)
2 раунд
24 сентября, вторник 22:30 Майнц 0:1 Кельн
Германия. Бундеслига (2011/2012)
30 тур
10 апреля, вторник 22:00 Майнц 4:0 Кельн
13 тур
13 декабря, вторник 23:30 Кельн 1:1 Майнц
Германия. Бундеслига (2010/2011)
22 тур
13 февраля, воскресенье 17:30 Кельн 4:2 Майнц
5 тур
21 сентября, вторник 22:00 Майнц 2:0 Кельн
Германия. Бундеслига (2009/2010)
26 тур
13 марта, суббота 17:30 Майнц 1:0 Кельн
9 тур
17 октября, суббота 17:30 Кельн 1:0 Майнц
Германия. Кубок (2008/2009)
1/16 финала
23 сентября, вторник 21:00 Майнц 3:1 Кельн
...
  • Читайте нас: 