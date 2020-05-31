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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Карвина - Спарта
Карвина - Спарта: обзор матча 31 мая 2020
Карвина
31.05.2020, воскресенье, 19:00
Чехия. Синот Лига, 26 тур
1 : 4
Завершен
Спарта
33'
О. Лингр
49'
Д. Моберг-Карлссон
56'
А. Гложек
64'
Б. Докал
90+3'
А. Карабец
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карвина - Спарта
90'
+3
ГОЛ! 1:4!
А. Карабец
Пас отдал
А. Виндхейм
90'
+1
Замена
А. Карабец
️️️️
К. Гуелор Канга
90'
+1
Замена
А. Виндхейм
️️️️
А. Гложек
Желтая карточка
М. Рундич
84'
82'
Замена
М. Травник
️️️️
Б. Докал
82'
Замена
М. Ганоушек
️️️️
Д. Моберг-Карлссон
Замена
D. Guba
️️️️
О. Лингр
79'
Замена
I. Zhelizko
️️️️
В. Смрз
79'
Замена
В. Вукадинович
️️️️
T. Abdulrahman
79'
76'
Замена
В. Дрчал
️️️️
Б. Тетти
Замена
M. Hanousek
️️️️
M. Janecka
65'
64'
ГОЛ! 1:3!
Б. Докал
Пас отдал
А. Гложек
Замена
А. Ба Луа
️️️️
Д. Ндефе
61'
56'
ГОЛ! 1:2!
А. Гложек
49'
ГОЛ! 1:1!
Д. Моберг-Карлссон
Пас отдал
М. Фридек
44'
Желтая карточка
Л. Штетина
Желтая карточка
О. Лингр
44'
ГОЛ! 1:0!
О. Лингр
Пас отдал
Д. Ндефе
33'
Желтая карточка
Д. Ндефе
23'
21'
Желтая карточка
Л. Крейчи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карвина
2
Джигли Ндефе
ЦЗ
3
Эдуардо Сантос
ЦЗ
0
M. Sindelar
ЦЗ
3
Милан Рундич
ЦЗ
0
M. Janecka
ЦЗ
42
Войтех Смрз
ЦП
5
Кристи Косе
ЦП
32
Ондржей Лингр
ЦП
0
J. Moravec
ЦП
26
Petr Bolek
ЦФ
25
T. Abdulrahman
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
Спарта
29
Милан Хеча
ВР
2
Лукаш Штетина
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
61
Михал Сачек
ПЗ
9
Борек Докал
ЦП
17
Мартин Фридек
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
10
Адам Гложек
ЦФ
30
Бенжамин Тетти
ЦФ
10
Давид Моберг-Карлссон
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Карвина
0
M. Conka
ЦЗ
0
D. Guba
ЦП
25
M. Hanousek
ЦП
6
Ivan Zhelizko
ЦП
46
Vladimir Neuman
ЦФ
50
Адриэль Ба Луа
ЦФ
77
Вукадин Вукадинович
ЦФ
Спарта
1
Флориан Ницэ
ВР
26
Costa Nhamoinesu
ЦЗ
23
Мацей Ганоушек
ЦЗ
32
Андреас Виндхейм
ЦЗ
9
Адам Карабец
ЦП
10
Михал Травник
ЦП
17
Вацлав Дрчал
ЦФ
3-2-4-2
0
3
Рундич
0
3
Сантос
2
Ндефе
42
Смрз
32
Лингр
0
5
Косе
25
26
3-4-3
29
Хеча
61
Сачек
17
Ганцко
2
Штетина
17
Фридек
7
Крейчи
8
Канга
9
Докал
10
Моберг-Карлссон
30
Тетти
10
Гложек
32
Лингр
0
0
32
Лингр
0
25
25
0
42
Смрз
6
6
42
Смрз
2
Ндефе
50
Ба Луа
50
Ба Луа
2
Ндефе
25
77
Вукадинович
77
Вукадинович
25
10
Моберг-Карлссон
23
Ганоушек
23
Ганоушек
10
Моберг-Карлссон
10
Гложек
32
Виндхейм
32
Виндхейм
10
Гложек
8
Канга
9
Карабец
9
Карабец
8
Канга
9
Докал
10
Травник
10
Травник
9
Докал
30
Тетти
17
Дрчал
17
Дрчал
30
Тетти
Остались в запасе
Карвина
Спарта
0
M. Conka
ЦЗ
46
Vladimir Neuman
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
1
Флориан Ницэ
ВР
26
Costa Nhamoinesu
ЦЗ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Остались в запасе
0
M. Conka
ЦЗ
46
Vladimir Neuman
ЦФ
Остались в запасе
1
Флориан Ницэ
ВР
26
Costa Nhamoinesu
ЦЗ
Главный тренер
Томас Гейдушек
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Статистика матча Карвина - Спарта
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Финал
Сигма
4 : 0
23.05.2026
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Финал за место в ЛК
Карвина
1 : 3
16.05.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, Полуфинал за место в ЛК
Пардубице
1 : 3
10.05.2026
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Полуфинал за место в ЛК
Карвина
1 : 2
02.05.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 27 тур
Карвина
0 : 3
25.04.2026
Млада Болеслав
Спарта
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Информация о матче
Стадион:
Дженерали Арена
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