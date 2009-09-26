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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Валансьен - Марсель
Валансьен - Марсель: обзор матча 26 сентября 2009
Валансьен
26.09.2009, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 7 тур
3 : 2
Завершен
Марсель
21'
М. Бишевац
29'
Д. Дюкортью
84'
Рафаэль
13'
Ф. Морьентес
22'
М. Ньянг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валансьен - Марсель
Желтая карточка
Д. Дюкортью
Замена
М. Вальбуэна
️️️️
Э. Сиссе
Замена
Ф. Бен Халфаллах
️️️️
Р. Коад
ГОЛ! 3:2!
Рафаэль
Желтая карточка
К. Руль
Желтая карточка
Р. Гомис
Замена
А. Бен Арфа
️️️️
М. Ньянг
Замена
Г. Пужоль
️️️️
М. Самасса
Замена
Ф. Абриэль
️️️️
Ф. Морьентес
Желтая карточка
Брандао
Желтая карточка
Р. Матер
ГОЛ! 2:2!
Д. Дюкортью
ГОЛ! 1:2!
М. Ньянг
ГОЛ! 1:1!
М. Бишевац
13'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Морьентес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валансьен
16
Гай Нди-Ассембе
ВР
6
Давид Дюкортью
ЛЗ
29
Сиака Тьене
ЛЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
5
Рафаэль
ЦЗ
25
Руди Матер
ПЗ
24
Рено Коад
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
6
Реми Гомис
ЦП
2
Жоан Одель
ЦФ
16
Мамаду Самасса
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
5
Габриэль Хайнце
ЦЗ
20
Сулейман Диавара
ЦЗ
21
Лоран Боннар
ПЗ
22
Кирил Руль
ЦП
22
Эдуар Сиссе
ЦП
8
Бенуа Шейру
ЦП
27
Лучо Гонсалес
ЦП
23
Фернандо Морьентес
ЦФ
11
Брандао
ЦФ
76
Мамаду Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Эрик Геретс
Валансьен
16
Жан-Луис Лека
ВР
3
Жак Абардонадо
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
28
Гаэль Данич
ЛП
8
Фахид Бен Халфаллах
ЛП
20
Фуед Кадир
ЦП
28
Грэгори Пужоль
ЦФ
Марсель
16
Элинтон Андраде
ВР
44
Жульен Родригес
ЦЗ
2
Гарри Бокали
ПЗ
77
Шарль Каборе
ОП
28
Матье Вальбуэна
АП
8
Атем Бен Арфа
АП
7
Фабрис Абриэль
ПП
3-2-3-2
16
Нди-Ассембе
6
Дюкортью
4
Бишевац
5
Рафаэль
29
Тьене
25
Матер
24
Коад
15
Санчес
6
Гомис
16
Самасса
2
Одель
3-4-3
30
Манданда
21
Боннар
20
Диавара
5
Хайнце
22
Сиссе
8
Шейру
27
Гонсалес
22
Руль
76
Ньянг
11
Брандао
23
Морьентес
24
Коад
8
Бен Халфаллах
8
Бен Халфаллах
24
Коад
16
Самасса
28
Пужоль
28
Пужоль
16
Самасса
22
Сиссе
28
Вальбуэна
28
Вальбуэна
22
Сиссе
76
Ньянг
8
Бен Арфа
8
Бен Арфа
76
Ньянг
23
Морьентес
7
Абриэль
7
Абриэль
23
Морьентес
Остались в запасе
Валансьен
Марсель
16
Жан-Луис Лека
ВР
3
Жак Абардонадо
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
28
Гаэль Данич
ЛП
20
Фуед Кадир
ЦП
Главный тренер
Филипп Монтанье
16
Элинтон Андраде
ВР
44
Жульен Родригес
ЦЗ
2
Гарри Бокали
ПЗ
77
Шарль Каборе
ОП
Главный тренер
Эрик Геретс
Остались в запасе
16
Жан-Луис Лека
ВР
3
Жак Абардонадо
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
28
Гаэль Данич
ЛП
20
Фуед Кадир
ЦП
Остались в запасе
16
Элинтон Андраде
ВР
44
Жульен Родригес
ЦЗ
2
Гарри Бокали
ПЗ
77
Шарль Каборе
ОП
Главный тренер
Филипп Монтанье
Главный тренер
Эрик Геретс
Статистика матча Валансьен - Марсель
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Валансьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Кевийи
- : -
21.11.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 12 тур
Валансьен
2 : 2
05.11.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 11 тур
Канн
2 : 1
31.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Версаль
1 : 0
03.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 8 тур
Валансьен
2 : 1
26.09.2026
Ле-Пюи
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
Главный судья:
Фреди Фотрель
(Авранш)
Стадион:
Нунгессер
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