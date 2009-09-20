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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Лион
ПСЖ - Лион: обзор матча 20 сентября 2009
ПСЖ
20.09.2009, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 6 тур
1 : 1
Завершен
Лион
29'
Л. Жюли
85'
Б. Гомис
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Лион
Замена
Ю. Санкаре
️️️️
П. Луйиндула
ГОЛ! 1:1!
Б. Гомис
Пас отдал
Лисандро
Желтая карточка
М. Бодмер
Желтая карточка
К. Шантом
Замена
Эдерсон
️️️️
К. Чельстрем
Замена
К. Шантом
️️️️
Л. Жюли
Замена
М. Пьянич
️️️️
С. Гову
Замена
Б. Гомис
️️️️
С. Дельгадо
ГОЛ! 1:0!
Л. Жюли
Пас отдал
Г. Оаро
Желтая карточка
Ф. Клер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
0
Грегори Купе
ВР
22
Сильвен Арман
ЛЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
13
Самми Траоре
ЦЗ
2
Сеара
ПЗ
0
Людовик Жюли
ЛП
0
Клод Макелеле
(К)
ОП
11
Жереми Клеман
ОП
13
Кристоф Жалле
ПП
88
Пеги Луйиндула
ЦФ
99
Гийом Оаро
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Лион
1
Уго Льорис
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
3
Крис
ЦЗ
24
Матье Бодмер
ЦЗ
29
Франсуа Клер
ПЗ
19
Сезар Дельгадо
ЛП
28
Жереми Тулалан
ОП
17
Жан Макун
ЦП
4
Ким Чельстрем
ЦП
8
Сидней Гову
(К)
ПП
9
Лисандро
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
ПСЖ
30
Апула Эдель
ВР
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
23
Грандди Н'Гойи
ЦП
8
Клеман Шантом
ЦП
13
Юнус Санкаре
ЦП
18
Лорис Арно
ЦФ
Лион
1
Реми Веркутр
ВР
35
Николя Сегуин
ЦЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
10
Эдерсон
ЛП
25
Максим Гоналон
ОП
15
Миралем Пьянич
ЦП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
4-2-2-2
0
Купе
22
Арман
12
Сахо
13
Траоре
2
Сеара
0
Макелеле
11
Клеман
0
Жюли
13
Жалле
99
Оаро
88
Луйиндула
4-1-4-1
1
Льорис
29
Клер
3
Крис
24
Бодмер
26
Сиссоко
28
Тулалан
8
Гову
17
Макун
4
Чельстрем
19
Дельгадо
9
Лисандро
0
Жюли
8
Шантом
8
Шантом
0
Жюли
88
Луйиндула
13
Санкаре
13
Санкаре
88
Луйиндула
4
Чельстрем
10
Эдерсон
10
Эдерсон
4
Чельстрем
8
Гову
15
Пьянич
15
Пьянич
8
Гову
19
Дельгадо
18
Гомис
18
Гомис
19
Дельгадо
Остались в запасе
ПСЖ
Лион
18
Лорис Арно
ЦФ
30
Апула Эдель
ВР
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
23
Грандди Н'Гойи
ЦП
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
35
Николя Сегуин
ЦЗ
1
Реми Веркутр
ВР
15
Антони Ревейер
ПЗ
25
Максим Гоналон
ОП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
18
Лорис Арно
ЦФ
30
Апула Эдель
ВР
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
23
Грандди Н'Гойи
ЦП
Остались в запасе
35
Николя Сегуин
ЦЗ
1
Реми Веркутр
ВР
15
Антони Ревейер
ПЗ
25
Максим Гоналон
ОП
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча ПСЖ - Лион
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Информация о матче
Главный судья:
Фреди Фотрель
(Авранш)
Стадион:
Парк де Пренс
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:55 (прямая)
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