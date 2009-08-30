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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Тулуза - Валансьен
Тулуза - Валансьен: обзор матча 30 августа 2009
Тулуза
30.08.2009, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 4 тур
0 : 1
Завершен
Валансьен
87'
М. Самасса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тулуза - Валансьен
Замена
Ф. Кадир
️️️️
Ф. Бен Халфаллах
Замена
К. Пентекот
️️️️
Э. Капу
ГОЛ! 0:1!
М. Самасса
Замена
Ф. Сирье
️️️️
Э. Дидо
Замена
М. Самасса
️️️️
Г. Данич
Замена
Ф. Мансаре
️️️️
Д. Браатен
Замена
Ф. Бен Халфаллах
️️️️
Р. Матер
Желтая карточка
Э. Капу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тулуза
16
Оливье Блондель
ВР
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
4
Мауро Четто
ЦЗ
12
Шейх М'Бенге
ЦЗ
23
Альбен Эбондо
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
55
Паулу Машаду
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
17
Этьен Дидо
ЦП
22
Даниэль Браатен
ПП
10
Андре-Пьер Жиньяк
ЦФ
Главный тренер
Ален Казанова
Валансьен
16
Гай Нди-Ассембе
ВР
6
Давид Дюкортью
ЛЗ
29
Сиака Тьене
ЛЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
25
Руди Матер
ПЗ
28
Гаэль Данич
ЛП
15
Карлос Санчес
ЦП
24
Рено Коад
ЦП
6
Реми Гомис
ЦП
2
Жоан Одель
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Тулуза
16
Марк Видаль
ВР
24
Дэни Нунке
ЦЗ
7
Фоде Мансаре
ЛП
6
Энтони Дево
ОП
14
Франсуа Сирье
ЦП
27
Франк Табану
ЦП
9
Ксавье Пентекот
ЦФ
Валансьен
16
Жан-Луис Лека
ВР
8
Фахид Бен Халфаллах
ЛП
20
Фуед Кадир
ЦП
9
Луиджи Пьерони
ЦФ
18
Амара Бангура
ЦФ
16
Мамаду Самасса
ЦФ
4-1-4-1
16
Блондель
3
Конгре
4
Четто
12
М'Бенге
23
Эбондо
6
Капу
55
Машаду
17
Сиссоко
17
Дидо
22
Браатен
10
Жиньяк
3-2-4-1
16
Нди-Ассембе
6
Дюкортью
4
Бишевац
13
Бонг
25
Матер
29
Тьене
15
Санчес
24
Коад
6
Гомис
28
Данич
2
Одель
22
Браатен
7
Мансаре
7
Мансаре
22
Браатен
17
Дидо
14
Сирье
14
Сирье
17
Дидо
6
Капу
9
Пентекот
9
Пентекот
6
Капу
25
Матер
8
Бен Халфаллах
8
Бен Халфаллах
25
Матер
Бен Халфаллах
20
Кадир
20
Кадир
Бен Халфаллах
28
Данич
16
Самасса
16
Самасса
28
Данич
Остались в запасе
Тулуза
Валансьен
16
Марк Видаль
ВР
24
Дэни Нунке
ЦЗ
6
Энтони Дево
ОП
27
Франк Табану
ЦП
Главный тренер
Ален Казанова
9
Луиджи Пьерони
ЦФ
16
Жан-Луис Лека
ВР
18
Амара Бангура
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Остались в запасе
16
Марк Видаль
ВР
24
Дэни Нунке
ЦЗ
6
Энтони Дево
ОП
27
Франк Табану
ЦП
Остались в запасе
9
Луиджи Пьерони
ЦФ
16
Жан-Луис Лека
ВР
18
Амара Бангура
ЦФ
Главный тренер
Ален Казанова
Главный тренер
Филипп Монтанье
Статистика матча Тулуза - Валансьен
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Валансьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Кевийи
- : -
21.11.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 12 тур
Валансьен
2 : 2
05.11.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 11 тур
Канн
2 : 1
31.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Версаль
1 : 0
03.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 8 тур
Валансьен
2 : 1
26.09.2026
Ле-Пюи
Информация о матче
Главный судья:
Дидье Фальконе
(Марсель)
Стадион:
Муниципал
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