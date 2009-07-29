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Лига чемпионов 2026/2027
Слован - Олимпиакос
Слован - Олимпиакос: обзор матча 29 июля 2009
Слован
29.07.2009, среда, 22:00
Лига Чемпионов, Финал
0 : 2
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Олимпиакос
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Статистика матча Слован - Олимпиакос
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Матчи команд
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Словакия. Найк Лига, 15 тур
Ружомберок
- : -
21.11.2026
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Словакия. Найк Лига, 14 тур
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2 : 2
07.11.2026
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Словакия. Найк Лига, 13 тур
Железьярне Подбрезова
1 : 2
31.10.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 3 тур
Тренчин
0 : 2
28.10.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Слован
2 : 2
24.10.2026
Дукла ББ
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Греция. Суперлига, 10 тур
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08.11.2026
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Греция. Суперлига, 9 тур
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