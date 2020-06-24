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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Хартберг - ЛАСК
Хартберг - ЛАСК: обзор матча 24 июня 2020
Хартберг
24.06.2020, среда, 19:30
Австрия. Бундеслига, группа A, 7 тур
1 : 5
Завершен
ЛАСК
83'
Ж. Доссу
53'
Д. Фризер (П)
61'
Р. Ранфтль
69'
Д. Райтер
74'
П. Михорль
85'
М. Рагуц
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хартберг - ЛАСК
88'
Желтая карточка
Р. Ранфтль
87'
Желтая карточка
А. Андраде
85'
ГОЛ! 1:5!
М. Рагуц
Пас отдал
Х. Балич
ГОЛ! 1:4!
Ж. Доссу
Пас отдал
A. Lienhart
83'
80'
Замена
В. Мюллер
️️️️
С. Тетте
Желтая карточка
L. Ried
78'
74'
ГОЛ! 0:4!
П. Михорль
Пас отдал
Р. Реннер
Замена
C. Kropfl
️️️️
Т. Кайнц
73'
Замена
S. Rasswalder
️️️️
К. Клем
73'
72'
Замена
Ш. Хаудум
️️️️
Г. Траунер
69'
ГОЛ! 0:3!
Д. Райтер
Пас отдал
Д. Холланд
Желтая карточка
Р. Реп
66'
61'
ГОЛ! 0:2!
Р. Ранфтль
Замена
Д. Тадич
️️️️
P. Tschernegg
60'
Замена
Д. Канкола
️️️️
L. Gabbichler
60'
59'
Замена
Х. Балич
️️️️
Д. Фризер
59'
Замена
А. Андраде
️️️️
П. Филипович
58'
Замена
М. Рагуц
️️️️
Клаусс
53'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Фризер
Замена
L. Ried
️️️️
Ю. Хайль
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хартберг
1
Рене Свете
ВР
6
Andreas Lienhart
ЦЗ
31
Томас Роттер
ЦЗ
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
14
Кристиан Клем
ЦЗ
28
Юрген Хайль
ЦЗ
0
L. Gabbichler
ЦП
23
Тобиас Кайнц
ЦП
29
Peter Tschernegg
ЦП
20
Жодель Доссу
ЦП
55
Райко Реп
ЦП
Главный тренер
Кристиан Илцер
ЛАСК
30
Александер Шлагер
ВР
18
Гернот Траунер
ЦЗ
8
Джеймс Холланд
ОП
36
Рене Реннер
ЦП
34
Петер Михорль
ЦП
29
Доминик Райтер
ЦП
5
Петар Филипович
ЦП
26
Райнхольд Ранфтль
ЦП
28
Доминик Фризер
ПВ
10
Самуэль Тетте
ЦФ
99
Клаусс
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Хартберг
1
Raphael Sallinger
ВР
4
Michael Huber
ЦЗ
7
Siegfried Rasswalder
ЦЗ
18
Давид Канкола
ЦП
0
C. Kropfl
ЦП
27
Lukas Ried
ЦП
24
Дарио Тадич
ЦФ
ЛАСК
36
Томас Гебауэр
ВР
15
Кристиан Рамзебнер
ЦЗ
16
Андрес Андраде
ЦЗ
27
Штефан Хаудум
ЦП
5
Валентино Мюллер
ЦП
18
Хусейн Балич
ЦФ
9
Марко Рагуц
ЦФ
3-2-5
1
Свете
33
Лукенедер
14
Клем
28
Хайль
31
Роттер
6
23
Кайнц
29
20
Доссу
55
Реп
0
1-1-5-1-2
30
Шлагер
18
Траунер
8
Холланд
36
Реннер
29
Райтер
5
Филипович
26
Ранфтль
34
Михорль
28
Фризер
99
Клаусс
10
Тетте
14
Клем
7
7
14
Клем
0
18
Канкола
18
Канкола
0
23
Кайнц
0
0
23
Кайнц
28
Хайль
27
27
28
Хайль
29
24
Тадич
24
Тадич
29
5
Филипович
16
Андраде
16
Андраде
5
Филипович
18
Траунер
27
Хаудум
27
Хаудум
18
Траунер
10
Тетте
5
Мюллер
5
Мюллер
10
Тетте
28
Фризер
18
Балич
18
Балич
28
Фризер
99
Клаусс
9
Рагуц
9
Рагуц
99
Клаусс
Остались в запасе
Хартберг
ЛАСК
1
Raphael Sallinger
ВР
4
Michael Huber
ЦЗ
Главный тренер
Кристиан Илцер
36
Томас Гебауэр
ВР
15
Кристиан Рамзебнер
ЦЗ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Остались в запасе
1
Raphael Sallinger
ВР
4
Michael Huber
ЦЗ
Остались в запасе
36
Томас Гебауэр
ВР
15
Кристиан Рамзебнер
ЦЗ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Статистика матча Хартберг - ЛАСК
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Грацер
0 : 4
30.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
- : -
24.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Информация о матче
Стадион:
Профертил Арена Хартберг
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