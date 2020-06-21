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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Штурм - ЛАСК
Штурм - ЛАСК: обзор матча 21 июня 2020
Штурм
21.06.2020, воскресенье, 20:30
Австрия. Бундеслига, группа A, 6 тур
0 : 2
Завершен
ЛАСК
45+2'
М. Рагуц (П)
83'
С. Тетте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штурм - ЛАСК
Замена
Ф. Хуспек
️️️️
О. Китеишвили
86'
84'
Замена
В. Мюллер
️️️️
Д. Холланд
83'
ГОЛ! 0:2!
С. Тетте
Пас отдал
П. Михорль
76'
Замена
Д. Райтер
️️️️
Д. Фризер
75'
Замена
А. Андраде
️️️️
П. Филипович
Вторая желтая
I. Donkor
72'
Замена
C. Leitgeb
️️️️
И. Любич
68'
58'
Замена
Клаусс
️️️️
М. Рагуц
58'
Замена
С. Тетте
️️️️
Х. Балич
Замена
Т. Рохер
️️️️
К. Десподов
46'
45'
+2
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Рагуц
Желтая карточка
I. Donkor
45'
+1
Вторая желтая
Б. Балай
31'
Замена
T. Schrammel
️️️️
С. Хирлендер
27'
Желтая карточка
Б. Балай
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штурм
28
Йорг Зибенхандль
ВР
25
Стефан Хирлендер
ЦЗ
17
Лукас Ягер
ЦЗ
5
Тассос Авлонитис
ЦЗ
20
Isaac Donkor
ЦЗ
17
Винсент Труммер
ЦЗ
28
Хуан Домингес
ЦП
8
Отар Китеишвили
ЦП
77
Иван Любич
ЦП
77
Кирил Десподов
ПВ
9
Беким Балай
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
ЛАСК
30
Александер Шлагер
ВР
27
Штефан Хаудум
ЦЗ
5
Петар Филипович
ЦЗ
15
Кристиан Рамзебнер
ЦЗ
26
Райнхольд Ранфтль
ЦП
8
Джеймс Холланд
ЦП
34
Петер Михорль
ЦП
36
Рене Реннер
ЦП
28
Доминик Фризер
ПВ
9
Марко Рагуц
ЦФ
18
Хусейн Балич
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Штурм
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
4
Thomas Schrammel
ЦЗ
18
Торстен Рохер
ЦП
24
Christoph Leitgeb
ЦП
18
Филипп Хуспек
ЦП
89
Якоб Яншер
ЦП
30
Кевин Фрайсенбихлер
ЦФ
ЛАСК
36
Томас Гебауэр
ВР
16
Андрес Андраде
ЦЗ
43
Nemanja Celic
ЦП
5
Валентино Мюллер
ЦП
29
Доминик Райтер
ЦП
10
Самуэль Тетте
ЦФ
99
Клаусс
ЦФ
3-2-3-1-1
28
Зибенхандль
5
Авлонитис
20
17
Труммер
17
Ягер
25
Хирлендер
28
Домингес
8
Китеишвили
77
Любич
77
Десподов
9
Балай
3-4-1-2
30
Шлагер
27
Хаудум
5
Филипович
15
Рамзебнер
8
Холланд
34
Михорль
36
Реннер
26
Ранфтль
28
Фризер
18
Балич
9
Рагуц
25
Хирлендер
4
4
25
Хирлендер
77
Десподов
18
Рохер
18
Рохер
77
Десподов
77
Любич
24
24
77
Любич
8
Китеишвили
18
Хуспек
18
Хуспек
8
Китеишвили
5
Филипович
16
Андраде
16
Андраде
5
Филипович
8
Холланд
5
Мюллер
5
Мюллер
8
Холланд
28
Фризер
29
Райтер
29
Райтер
28
Фризер
18
Балич
10
Тетте
10
Тетте
18
Балич
9
Рагуц
99
Клаусс
99
Клаусс
9
Рагуц
Остались в запасе
Штурм
ЛАСК
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
89
Якоб Яншер
ЦП
30
Кевин Фрайсенбихлер
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
36
Томас Гебауэр
ВР
43
Nemanja Celic
ЦП
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Остались в запасе
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
89
Якоб Яншер
ЦП
30
Кевин Фрайсенбихлер
ЦФ
Остались в запасе
36
Томас Гебауэр
ВР
43
Nemanja Celic
ЦП
Главный тренер
Хайко Фогель
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Статистика матча Штурм - ЛАСК
2
2
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Штурм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
- : -
24.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Информация о матче
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