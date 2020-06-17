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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
ЛАСК - Штурм
ЛАСК - Штурм: обзор матча 17 июня 2020
ЛАСК
17.06.2020, среда, 21:30
Австрия. Бундеслига, группа A, 5 тур
4 : 0
Завершен
Штурм
8'
П. Михорль
25'
Д. Фризер
39'
Х. Балич
90+1'
Клаусс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЛАСК - Штурм
ГОЛ! 4:0!
Клаусс
90'
+1
Замена
Д. Райтер
️️️️
М. Рагуц
82'
76'
Замена
Я. Яншер
️️️️
К. Десподов
72'
Замена
В. Труммер
️️️️
С. Хирлендер
Замена
А. Андраде
️️️️
П. Филипович
69'
68'
Желтая карточка
Э. Сакич
62'
Замена
Т. Рохер
️️️️
C. Leitgeb
Замена
С. Тетте
️️️️
Д. Фризер
59'
Замена
Ш. Хаудум
️️️️
Г. Траунер
58'
Замена
Клаусс
️️️️
Х. Балич
58'
57'
Желтая карточка
Л. Ягер
46'
Замена
I. Donkor
️️️️
Х. Домингес
46'
Замена
Б. Балай
️️️️
К. Фрайсенбихлер
ГОЛ! 3:0!
Х. Балич
39'
Желтая карточка
М. Рагуц
37'
Желтая карточка
П. Филипович
32'
ГОЛ! 2:0!
Д. Фризер
25'
ГОЛ! 1:0!
П. Михорль
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЛАСК
30
Александер Шлагер
ВР
5
Петар Филипович
ЦЗ
18
Гернот Траунер
ЦЗ
28
Филипп Визингер
ЦЗ
36
Рене Реннер
ЦП
34
Петер Михорль
ЦП
8
Джеймс Холланд
ЦП
26
Райнхольд Ранфтль
ЦП
28
Доминик Фризер
ПВ
18
Хусейн Балич
ЦФ
9
Марко Рагуц
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Штурм
28
Йорг Зибенхандль
ВР
77
Иван Любич
ЦЗ
5
Тассос Авлонитис
ЦЗ
17
Лукас Ягер
ЦЗ
25
Стефан Хирлендер
ЦП
66
Эмануэль Сакич
ЦП
28
Хуан Домингес
ЦП
8
Отар Китеишвили
ЦП
24
Christoph Leitgeb
ЦП
77
Кирил Десподов
ПВ
30
Кевин Фрайсенбихлер
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
ЛАСК
36
Томас Гебауэр
ВР
16
Андрес Андраде
ЦЗ
15
Кристиан Рамзебнер
ЦЗ
27
Штефан Хаудум
ЦП
29
Доминик Райтер
ЦП
99
Клаусс
ЦФ
10
Самуэль Тетте
ЦФ
Штурм
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
20
Isaac Donkor
ЦЗ
17
Винсент Труммер
ЦЗ
18
Торстен Рохер
ЦП
89
Якоб Яншер
ЦП
18
Филипп Хуспек
ЦП
9
Беким Балай
ЦФ
3-4-1-2
30
Шлагер
5
Филипович
18
Траунер
28
Визингер
36
Реннер
8
Холланд
26
Ранфтль
34
Михорль
28
Фризер
9
Рагуц
18
Балич
3-5-1-1
28
Зибенхандль
77
Любич
5
Авлонитис
17
Ягер
25
Хирлендер
28
Домингес
8
Китеишвили
24
66
Сакич
77
Десподов
30
Фрайсенбихлер
5
Филипович
16
Андраде
16
Андраде
5
Филипович
18
Траунер
27
Хаудум
27
Хаудум
18
Траунер
9
Рагуц
29
Райтер
29
Райтер
9
Рагуц
18
Балич
99
Клаусс
99
Клаусс
18
Балич
28
Фризер
10
Тетте
10
Тетте
28
Фризер
28
Домингес
20
20
28
Домингес
25
Хирлендер
17
Труммер
17
Труммер
25
Хирлендер
24
18
Рохер
18
Рохер
24
77
Десподов
89
Яншер
89
Яншер
77
Десподов
30
Фрайсенбихлер
9
Балай
9
Балай
30
Фрайсенбихлер
Остались в запасе
ЛАСК
Штурм
36
Томас Гебауэр
ВР
15
Кристиан Рамзебнер
ЦЗ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
18
Филипп Хуспек
ЦП
Главный тренер
Хайко Фогель
Остались в запасе
36
Томас Гебауэр
ВР
15
Кристиан Рамзебнер
ЦЗ
Остались в запасе
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
18
Филипп Хуспек
ЦП
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Главный тренер
Хайко Фогель
Статистика матча ЛАСК - Штурм
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
- : -
24.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Штурм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Информация о матче
Стадион:
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