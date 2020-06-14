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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Хартберг - Штурм
Хартберг - Штурм: обзор матча 14 июня 2020
Хартберг
14.06.2020, воскресенье, 18:00
Австрия. Бундеслига, группа A, 4 тур
1 : 2
Завершен
Штурм
9'
Т. Кайнц
85'
К. Десподов
89'
К. Десподов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хартберг - Штурм
90'
+5
Желтая карточка
Ф. Хуспек
90'
Желтая карточка
Й. Зибенхандль
89'
Желтая карточка
Б. Балай
89'
ГОЛ! 1:2!
К. Десподов
Желтая карточка
Т. Роттер
87'
85'
ГОЛ! 1:1!
К. Десподов
Желтая карточка
Ю. Хайль
79'
Замена
L. Gabbichler
️️️️
Д. Тадич
78'
Желтая карточка
L. Ried
75'
72'
Замена
Б. Балай
️️️️
К. Фрайсенбихлер
72'
Замена
Ф. Хуспек
️️️️
Х. Домингес
70'
Желтая карточка
К. Фрайсенбихлер
Желтая карточка
А. Данте
67'
Замена
M. Huber
️️️️
К. Клем
67'
Желтая карточка
К. Клем
65'
Замена
Д. Канкола
️️️️
Б. Нимага
60'
Замена
Ю. Хайль
️️️️
Т. Кайнц
60'
Замена
L. Ried
️️️️
Ж. Доссу
59'
ГОЛ! 1:0!
Т. Кайнц
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хартберг
1
Рене Свете
ВР
31
Томас Роттер
ЦЗ
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
14
Кристиан Клем
ЦЗ
6
Andreas Lienhart
ЦП
23
Тобиас Кайнц
ЦП
29
Бакари Нимага
ЦП
44
Амаду Данте
ЦП
55
Райко Реп
ЦФ
24
Дарио Тадич
ЦФ
20
Жодель Доссу
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Штурм
28
Йорг Зибенхандль
ВР
66
Эмануэль Сакич
ЦЗ
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
5
Тассос Авлонитис
ЦЗ
77
Иван Любич
ЦЗ
25
Стефан Хирлендер
ЦЗ
24
Christoph Leitgeb
ЦП
28
Хуан Домингес
ЦП
8
Отар Китеишвили
ЦП
77
Кирил Десподов
ПВ
30
Кевин Фрайсенбихлер
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Хартберг
1
Raphael Sallinger
ВР
4
Michael Huber
ЦЗ
0
L. Gabbichler
ЦП
28
Юрген Хайль
ЦП
18
Давид Канкола
ЦП
27
Lukas Ried
ЦП
0
C. Kropfl
ЦП
Штурм
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
17
Винсент Труммер
ЦЗ
18
Торстен Рохер
ЦП
18
Филипп Хуспек
ЦП
17
Лукас Ягер
ЦП
89
Якоб Яншер
ЦП
9
Беким Балай
ЦФ
3-4-3
1
Свете
31
Роттер
33
Лукенедер
14
Клем
6
29
Нимага
44
Данте
23
Кайнц
20
Доссу
24
Тадич
55
Реп
3-2-3-1-1
28
Зибенхандль
5
Авлонитис
77
Любич
25
Хирлендер
66
Сакич
35
Гейрхофер
24
28
Домингес
8
Китеишвили
77
Десподов
30
Фрайсенбихлер
14
Клем
4
4
14
Клем
24
Тадич
0
0
24
Тадич
23
Кайнц
28
Хайль
28
Хайль
23
Кайнц
29
Нимага
18
Канкола
18
Канкола
29
Нимага
20
Доссу
27
27
20
Доссу
28
Домингес
18
Хуспек
18
Хуспек
28
Домингес
30
Фрайсенбихлер
9
Балай
9
Балай
30
Фрайсенбихлер
Остались в запасе
Хартберг
Штурм
1
Raphael Sallinger
ВР
0
C. Kropfl
ЦП
Главный тренер
Кристиан Илцер
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
17
Винсент Труммер
ЦЗ
18
Торстен Рохер
ЦП
17
Лукас Ягер
ЦП
89
Якоб Яншер
ЦП
Главный тренер
Хайко Фогель
Остались в запасе
1
Raphael Sallinger
ВР
0
C. Kropfl
ЦП
Остались в запасе
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
17
Винсент Труммер
ЦЗ
18
Торстен Рохер
ЦП
17
Лукас Ягер
ЦП
89
Якоб Яншер
ЦП
Главный тренер
Кристиан Илцер
Главный тренер
Хайко Фогель
Статистика матча Хартберг - Штурм
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Грацер
0 : 4
30.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Штурм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Информация о матче
Стадион:
Профертил Арена Хартберг
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