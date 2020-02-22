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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Спартак - Пахтакор
Спартак - Пахтакор: обзор матча 22 февраля 2020
Спартак
22.02.2020, суббота, 14:00
Товарищеские матчи
4 : 0
Завершен
Пахтакор
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Спартак - Пахтакор
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Пахтакор
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Иттихад
- : -
23.11.2026
Пахтакор
Узбекистан. Суперлига, 28 тур
Локомотив Ташкент
2 : 1
20.11.2026
Пахтакор
Узбекистан. Суперлига, 27 тур
Пахтакор
3 : 1
08.11.2026
Коканд 1912
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Пахтакор
2 : 6
02.11.2026
Аль-Наср
Узбекистан. Суперлига, 26 тур
Хорезм
0 : 1
30.10.2026
Пахтакор
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Аль-Кува Аль-Джавия
1 : 0
26.10.2026
Пахтакор
Информация о матче
Стадион:
Лукойл Арена
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Спартак
Пахтакор
Гендиректор «Спартака» ответил, следует ли расширять РПЛ
13:58
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10:57
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09:27
4
Гендиректор «Спартака» ответил, следует ли расширять РПЛ
13:58
1
Умяров назвал компонент, в котором «Спартаку» нужно прибавить во втором круге
13:28
Назначены арбитры на 6-й тур Кубка, одну из игр будет судить 25-летний дебютант
13:08
Орлов оценил интригу в борьбе за победу в РПЛ
10:57
3
Радимов прокомментировал осечку «Спартака» против «Динамо Мх»
09:27
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Лига чемпионов Азии Элита: шансы «Аль-Иттихада» и «Пахтакора» на победу в матче 5-го тура
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2025.11.25 12:31
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Узбекистан добился победы в дебютном матче Каннаваро, забили игроки с опытом РПЛ
2025.10.09 18:09
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