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Спартак - Пахтакор

22.02.2020, Суббота, 14:00 мск Москва, стадион Открытие Банк Арена Товарищеские матчи Спартак - Пахтакор
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    Рейтинг: +4200

    Иван Петров 1986 23 февраля 2020, 17:36

    А кто забивал - то?

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    Рейтинг: +1422

    Спартач_навсегда 22 февраля 2020, 09:32

    результат не важен!!!главное игра и взаимодействия игроков между собой

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